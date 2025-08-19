Laboral
Els agents de la Urbana de Reus podran dedicar-se a tasques amb menys càrrega física a partir dels 57 anys
La mesura busca millorar la qualitat de vida del personal i l’eficiència del servei municipal
L’Ajuntament ha aprovat inicialment el Reglament de la Segona Activitat de la Policia Local de Reus. Permetrà que els agents del cos de la Guàrdia Urbana puguin sol·licitar dedicar-se a tasques que requereixin una menor càrrega física a partir dels 57 anys o en els casos que s’hagi reconegut una incapacitat, sigui parcial, total o absoluta. També podrà aplicar-se d’ofici davant de problemes greus de salut.
El Reglament de la Policia Local de Reus, del 1993, ja incorporava un capítol dedicat a la Segona Activitat, però s’ha considerat necessari actualitzar-lo. La legislació catalana preveia la nova situació professional dels agents de seguretat per la reducció de les seves aptituds psicofísiques, i també constava en les negociacions entre els sindicats i l’Ajuntament per millorar el cos el 2023. Amb tot, el text referent a la Segona Activitat va ser refet per detallar-ne millor els criteris i s’aprovà en Mesa de Negociació el passat juny.
L’acord ha estat ben valorat pels representants dels treballadors. Rubén Ventura, de CSIF, considera que «és una garantia laboral essencial davant l’envelliment de la plantilla» i que ha estat «fruit d’anys de pressió sindical i reivindicació legítima, ja que l’acord actual havia quedat desfasat i era del 1993». A més, apel·la a mantenir «la negociació col·lectiva per avançar en la millora de condicions laborals del col·lectiu».
«S’ha aconseguit una Segona Activitat molt bona», celebra. Al seu torn, David Cenizo, de CCOO, apunta que la situació especial «garanteix tenir un lloc més adequat a les seves condicions físiques a un policia que arriba als 57 anys en actiu i que li queden tres anys per a la jubilació». «Estem contents perquè és una reivindicació; a la plantilla hi ha molta gent jove que està entrant, però també molta de gran», tanca.
La Segona Activitat, per norma general, s’aplica en les situacions que, per malaltia o altres circumstàncies sobrevingudes, cert funcionariat no pot prestar els serveis operatius propis del lloc de treball o té capacitat per fer-ho sotmès a certes limitacions.
En el cas de la Guàrdia Urbana, el desenvolupament de les funcions habituals requereix determinades habilitats psicofísiques i sensorials que es van perdent amb l’edat, així com amb lesions o malalties, i que, en conseqüència, impliquen una dificultat i un risc afegit als intrínsecs de la funció policial.
En aquests contextos, es busca compatibilitzar els drets del personal i els interessos generals del consistori, a través de l’assignació d’efectius a altres destinacions d’acord amb la seva categoria i qualificació professional. El reglament explicita que el pas no ha de representar una disminució de les retribucions ni del grau.
El canvi, que permet dur a terme feines burocràtiques o d’escassa activitat física, permet millorar les condicions laborals, de vida i de salut de la plantilla sense abandonar la feina, a més d’incrementar l’eficiència dels serveis municipals. El personal funcionari que es trobi en situació de Segona Activitat no realitzarà, com a norma general, servei en torn de nit.