Via pública
Reus inverteix més de 100.000 euros per a la renovació de l’enllumenat al nucli antic i el tomb de ravals
El contracte s’ha adjudicat amb un pressupost de 113.093,47 euros
Reus continua amb la renovació de l’enllumenat públic de la ciutat, ara al nucli antic i el tomb de ravals. L’Ajuntament ha adjudicat a l'empresa SECE SA el contracte d’obres de millora de l’enllumenat públic de 50 carrers i places del nucli antic i el tomb de ravals. El projecte contempla el recanvi de 470 llums per models de tecnologia led, més eficients. El contracte s’ha adjudicat amb un pressupost de 113.093,47 euros (IVA inclòs).
L’actuació dona continuïtat a les actuacions de millora de l'enllumenat executades fins ara en diferents punts de la ciutat, i s’emmarca en el desplegament del Pla d’Enllumenat 2024. La regidoria de Via Pública treballa actualment en el Pla d’Enllumenat 2025, amb millores en altres barris amb un pressupost de 200.000 euros.
L’àmbit d’actuació del contracte adjudicat ara es concentra en els conjunt de vials i espais públics del nucli antic i tomb de ravals. Els nous models de llums són més eficients que els actuals, tenen una vida útil superior, i permeten millorar la il·luminació de la via pública, amb una llum més uniforme i reduint el consum elèctric.
Igualment, l'actuació de renovació de l'enllumenat preveu millorar també la seguretat i la resolució d'incidències i avaries de les instal·lacions. Per a la realització de les obres s'estableix un termini d'execució de 3 mesos a partir de l'adjudicació del contracte.