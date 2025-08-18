Policial
Detenen a Reus un home per vuit robatoris amb força a domicili a la urbanització Aigüesverds
Els robatoris investigats s’havien produït entre el 9 i l’11 d’agost a diferents carrers de la urbanització Aigüesverds i zones limítrofs de Reus
Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Reus van detenir dilluns passat a la capital del Baix Camp un home de 38 anys com a presumpte autor de vuit robatoris amb força, sis d’ells en grau de temptativa.
La detenció és fruit de la combinació de vigilància policial i la col·laboració ciutadana. Els fets van començar el 9 d’agost, quan un veí va alertar la policia sobre dos homes que es comportaven de manera sospitosa a la zona, anotant dades dels veïns i observant moviments.
A partir de la informació facilitada, els Mossos van iniciar un servei de paisà i vigilància amb vehicle no logotipat. Així, sobre les 20.00 hores de l’11 d’agost, van localitzar un home que coincidia plenament amb la descripció del sospitós. De fet, portava la mateixa roba i es trobava assegut a un banc controlant les entrades i sortides.
Els robatoris investigats s’havien produït entre el 9 i l’11 d’agost a diferents carrers de la urbanització Aigüesverds i zones limítrofs de Reus. Alguns dels fets van ser frustrats gràcies a l’activació de sistemes d’alarma i a la rapidesa de la policia, mentre que dos dels fets van ser consumats.
Les gestions d’investigació i l’anàlisi de les imatges facilitades pels afectats va permetre acreditar que tots els fets van ser comesos per la mateixa persona.
El detingut va passar dimecres passat a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus, i la investigació continua oberta per determinar la implicació en altres fets similars.