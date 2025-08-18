Policial
Creix un 20% la presència als barris de la Comissaria Mòbil de la Guàrdia Urbana de Reus
L’any passat la unitat va realitzar un total de 1.580 serveis
La Comissaria Mòbil de Proximitat de la Guàrdia Urbana de Reus va fer l’any passat un total de 1.580 serveis, segons dades de la darrera convocatòria de la Junta Local de Seguretat. La presència del servei de proximitat va créixer un 20% respecte l’any anterior, amb 263 serveis més, quan es van realitzar 1.317 serveis.
La Comissaria Mòbil de Proximitat facilita l'apropament de la policia a la ciutadania i als barris, i arriba a les zones de la ciutat on l'Ajuntament no disposa d'un local adequat per obrir-ne una d'estable. La furgoneta de la Guàrdia Urbana s'estaciona visiblement en espais estratègics de la ciutat. La patrulla assignada realitza el servei a peu pels voltants, combinant les funcions de patrullatge amb els serveis de la comissaria externa on es podrà fer gestions de manera més discreta.
Els horaris i la freqüència de la comissaria mòbil a cada barri o zona, depèn de les característiques especifiques de cada indret. Per norma general, es fa una planificació setmanal d’ubicació, tot i que és possible que aquesta planificació es vegi variada per les circumstàncies i el dia a dia. Sempre que és possible, la ubicació de la furgoneta es comunica als representants dels barris o de les associacions de veïns perquè puguin col·laborar en la difusió del servei.
La Comissaria Mòbil de Proximitat permet: la recollida de denúncies i d’informació i ser punt de referència, on la ciutadania, quan se li plantegi un problema o dubte, pugui recórrer a l’assessorament policial de manera més accessible i ràpida que en una comissaria convencional.
La incorporació de nous agents a la plantilla de la Guàrdia Urbana ha de permetre reforçar el serveis de proximitat del cos de seguretat municipal.