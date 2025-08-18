Successos
Clausuren un pàrquing a Reus després d'un incendi aquesta matinada
Els fets han passat a les dues de la matinada al carrer Pere de Lluna
El pàrquing comunitari situat al carrer Pere de Lluna de Reus ha quedat clausurat després d'un incendi aquesta matinada de dilluns. Els passat a les 02.26 hores i s'han mobilitzar nou dotacions dels Bombers de la Generalitat.
Els cossos d'emergències han localitzat el foc en dos vehicles que es trobaven estacionats a l'aparcament interior de dues plantes. Com a conseqüència el fum ha afectat tot el pàrquing.
Els bombers han procedit a l'extinció del foc i a la ventilació de les dues plantes. També han supervisat l'escala i els habitatges superiors. Alguns dels pisos s'havien quedat sense subministrament elèctric. Segons ha pogut saber Diari Més, durant el matí de diumenge la companyia elèctrica s'havia desplaçat al bloc de pisos per una incidència en el subministrament.
Com a conseqüència del foc, el pàrquing ha quedat clausurat i els veïns no poden retirar els seus vehicles de l'interior per perill d'esfondrament. Un dels falsos sostres ha quedat afectat i es perillós. Els bombers han precintat les zones no accessibles. També han fet sanejament, per la caiguda de cascots i baixants.