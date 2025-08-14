Societat
Talls de trànsit al carrer de Josep Maria Arnavat i Vilaró amb motiu de les obres del complex Riera
Es tallarà del 18 al 20 d'agost i del 25 al 26
El proper dilluns 18 d'agost es tallarà la circulació de vehicles al carrer de Josep Maria Arnavat i Vilaró de Reus amb motiu de l’execució de l’obra del complex d’habitatge social, aparcament públic i equipament municipal de la Riera.
El Servei de Mobilitat i Circulació de la Guàrdia Urbana informa que el vial estarà tallat al trànsit entre les 8:00h del dia 18 fins a les 20:00h del dia 20. L’afectació es repetirà entre les 8:00h del dilluns 25 d’agost i les 20:00h del dia 26.
L’Ajuntament instal·larà senyalització informativa al carrer del Roser, al Camí de Tarragona i a la mateixa confluència de la riera d’Aragó amb el carrer d’Arnavat i Vilaró per avisar del tall i dels recorreguts alternatius.