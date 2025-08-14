Turisme
Dublín, Manchester i Londres-Stansted, les rutes de l’Aeroport de Reus amb més usuaris
L’aeròdrom supera els 740.000 viatgers en els primers set mesos, amb domini dels enllaços amb Regne Unit i Irlanda
L’Aeroport de Reus ja ha superat els 740.000 passatgers. Entre gener i juliol, van utilitzar la infraestructura un 12,3% més de viatgers que l’any passat en l’idèntic període temporal. Tenint en compte que restaran dos mesos d’estiu —agost i setembre— i que els vols comercials romandran fins al novembre, la previsió de superar els 1,3 milions d’usuaris en la present temporada comença a albirar-se en l’horitzó.
En aquest temps, els mercats irlandès i britànic continuen sent els més fructífers. Amb una vintena de connexions diferents, han mogut més de 600.000 persones, segons les dades d’Aena. Els Països Baixos, amb Eindhoven, creixen fins a col·locar-se al tercer graó.
Per rutes, el podi es manté ferm i invariable. Dublín —que bat els 110.000 viatgers—, Manchester —que ja s’apropa als 90.000— i Londres-Stansted són les tres opcions preferides per volar, sigui com a origen o destí. L’enllaç amb la capital anglesa ho assoleix malgrat registrar un lleuger descens del 4,2% en comparació amb els primers set mesos del 2024.
Això no obstant, en aquesta ocasió, hi ha fins a quatre localitats que ultrapassen la barrera dels 50.000 usuaris. La irlandesa Cork millora un 46% les seves xifres i se situa com la quarta alternativa predilecta, un salt respecte de la sisena posició que ocupava fa just un any. A més, Belfast, que en l’exercici precedent ja havia experimentat un ascens notable, segueix alçant-se i es queda a les portes de la rodona xifra.
En comparació amb el 2024, el destí que desapareix dels 10 preferits és Brussel·les-Charleroi. En els set primers mesos del 2025, ha sumat 28.244 passatgers. Es queda com a onzè, amb un descens del 12,1%. També baixen minsament les rutes amb East Midlands, Londres-Gatwick, Weeze i París-Orly, si bé totes quatre es mantenen per sobre dels 10.000 usuaris.
En l’àmbit estatal, l’únic vol disponible és l’enllaç amb Palma de Mallorca. Es va activar tard —el juny, quan altres trajectes estan operatius des del març— i, en acabar juliol, ja havia superat el miler de viatgers. Per a aquesta temporada, l’Aeroport de Reus ofereix 25 destinacions cap a set països diferents. Les companyies aèries han programat 1,5 milions de seients.