Aigües
Reus, Constantí, Castellvell i Almoster s’alien per redactar el Pla del Sistema de Sanejament
Els quatre municipis col·laboraran en el finançament i l’aportació de documentació
Els ajuntaments de Reus, Constantí, Castellvell del Camp i Almoster han signat un protocol que articula els mecanismes de col·laboració per redactar el Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament (PIGSS) de Reus.
Amb el conveni, els quatre ajuntaments es comprometen a contribuir al finançament de l’actuació de manera ponderada, segons la població o la dimensió de la xarxa de sanejament de cada municipi, així com a facilitar la informació necessària per a l’elaboració del document i als tècnics encarregats l’accés dels elements objectes de revisió. Des de fa anys, els quatre municipis aboquen les seves aigües residuals a la depuradora de la capital del Baix Camp.
El gruix de les tasques anirà a càrrec d’Aigües de Reus i serà l’Ajuntament de Reus, per compte dels quatre, el que dugui a terme les accions necessàries per sol·licitar l’atribució de fons provinents de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a la redacció del PIGSS.
«En definitiva, es tracta que tots quatre ajuntaments s’impliquin en l’elaboració d’un pla que incumbeix el sistema de sanejament que tenim, i que tots cooperarem segons les possibilitats i responsabilitats de cadascú», comenta el regidor responsable del servei a Reus, Daniel Rubio. «Sense el compromís de tots els municipis que fan servir l’Estació Depuradora de Reus, la redacció d’aquest pla de sanejament no hauria estat possible segons els requisits que ens exigeix la legislació», afegeix.
La redacció ja està en marxa i respon a un Reial Decret, aprovat el 2023, que implica una modificació del Reglament del Domini Públic Hidràulic i que representa un salt qualitatiu pel que fa a la regulació dels punts d’abocament al medi, alhora que defineix les bases i directrius que han de regir els sistemes de sanejament de les grans ciutats.
En concret, estableix que les poblacions de més de 50.000 habitants tenen l’obligació de comptar amb Plans Integrals dels Sistemes de Sanejament i que aquests han d’estar enllestits abans de setembre del 2026.
Els objectius
El nou pla perseguirà tres grans objectius, relacionats amb l’aigua de pluja. D’una banda, haurà de comptabilitzar el percentatge d’aigües residuals que el sistema de sanejament de Reus és capaç de tractar en diferents escenaris de pluja i comprovar, en cada cas, quina és la seva càrrega contaminant.
De l’altra, caldrà protegir les escorrenties que es formen en episodis de precipitació per evitar la contaminació de l’aigua de pluja. Finalment, s’hauran d’erradicar progressivament els abocaments no tractats de l’aigua de pluja en el sistema de sanejament urbà.
La meta final serà reduir al màxim els abocaments al medi i garantir el rendiment del sistema de sanejament, sigui quin sigui el règim de precipitacions fluvials. La normativa estableix que si el rendiment no és l’òptim, s’hauran d’impulsar les actuacions que siguin necessàries fins que sigui el desitjable. El PIGSS haurà de tenir en compte el RENATUReus.