Societat
Recuperen la capelleta de Sant Roc del barri Muralla de Reus
Jaume Piñol i Eduard Huguet han estat els impulsors de la mà de l’Associació de Veïns Mas Magrané
Jaume Piñol i Eduard Huguet, amb la col·laboració de l’associació de veïns del barri Muralla de Reus, han restaurat i dignificat la capelleta de Sant Roc, situada a la façana del número 24 del carrer homònim.
L’actuació s’ha fet coincidint amb la proximitat de la festivitat de Sant Roc, que se celebra el 16 d’agost, i ha consistit en la neteja de la imatge i del seu entorn i el canvi de les flors. També s’ha restaurat la pintura de la capella, visiblement deteriorada, i el marc metàl·lic, feines que han anat a càrrec, del riudomenc Jordi Colomé, professional de la pintura.
Piñol ha explicat que, des del primer moment, vam voler implicar-hi l’Associació de Veïns del Barri. «La capella és un element identitari del carrer i del barri. Recuperar-la només té sentit si el veïnat se la fa seva. És per això que vam parlar amb l’associació perquè en pogués tenir cura a partir d’ara».
En aquest sentit, Cori Parra, presidenta de l’Associació de Veïns Mas Magrané, ha agraït el gest dels veïns i s’ha compromès a fer-ne el manteniment periòdic. «Des de l’associació ens comprometem a cuidar aquest petit patrimoni. És una iniciativa preciosa que dignifica el barri i ens connecta amb la nostra història. Tenim la responsabilitat de preservar aquest llegat per a les futures generacions».
Aquesta iniciativa segueix la línia encetada fa pocs dies amb la recuperació de la capelleta de Santa Anna, situada al número 26 del carrer de Santa Anna, una acció que va tenir una gran acollida entre el veïnat i que va posar de manifest la importància de conservar els elements patrimonials més propers.
Huguet, ha recordat que «la capelleta de Sant Roc és un vestigi viu de la devoció que aquest sant va tenir a Reus». Sant Roc és considerat patró dels pelegrins i dels malalts i és també invocat com a protector contra les epidèmies, com la pesta que assolà la ciutat en diversos períodes. De fet, l’ermita del Roser, ara integrada com a biblioteca de l’Institut Gabriel i Ferrater, anteriorment fou dedicada a Sant Roc i hi albergà, fa segles, la leproseria de Reus.