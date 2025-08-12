Societat
L’Ajuntament de Reus estudia ampliar els serveis i descomptes de la Targeta Jove
Les propostes que han fet arribar els adolescents inclouen tarifes reduïdes per anar al cinema o a concerts
L’Ajuntament de Reus té la intenció de potenciar la Targeta Jove, tot ampliant els serveis als quals permet l’accés. El regidor de Joventut, Daniel Marcos, esmenta que s’està treballant de manera participada, de bracet amb els alumnes dels instituts, les entitats que col·laboren amb els adolescents i el teixit empresarial, per atendre les necessitats i voluntats que els usuaris desitgen que cobreixi. «Parlem a escala municipal i potser també ens hem d’obrir més al territori», reflexiona l’edil.
Algunes de les propostes que s’han fet arribar a la regidoria són descomptes per anar al cinema o a jugar a bitlles, així com tarifes reduïdes relacionades amb la cultura —com podrien ser les entrades per a concerts o per a les obres de teatre— o opcions formatives.
«Hi ha moltes competències en l’àmbit municipal que podem oferir, però potser podem anar una mica més enllà», reflexiona Marcos. També menciona que determinats descomptes actuals podrien «anar una mica més amunt», si bé remarca que encara s’està treballant i que «estem en aquesta fase de definir com volem aquesta targeta».
Amb la intenció de facilitar-ne l’ús, Marcos reflexiona que el carnet ha de ser «molt accessible» i que, en un món en què «és tot molt digital», es podria permetre l’accés als descomptes a través «d’una mena d’aplicació o pàgina web», com podria arribar a ser l’App de Ciutat que es pretén desenvolupar.
Així mateix, el regidor de Joventut comenta que la intencionalitat és tenir definida l’actualització del servei de cara a finals d’any, de forma que el llançament de la nova versió, amb les propostes incorporades, podria produir-se a principis del 2026.
Cal recordar que la Targeta Jove és un carnet gratuït que poden demanar els joves d’entre 12 i 30 anys de Reus. Ofereix diferents avantatges i descomptes en activitats de la Palma, culturals i en establiments comercials. Així mateix, permet fer ús dels autobusos municipals.
En aquesta línia, el regidor considera que l’impuls al servei és «molt necessari» perquè, fins i tot, hi ha joves que desconeixen la seva existència. «Volem potenciar-la, donar-la a conèixer i oferir aquests descomptes que ens demanen els joves per poder-se permetre segons quines coses», conclou.