Dr. Prats i el guanyador d''Eufòria', Lluís Sánchez, actuaran per les festes de Misericòrdia
El programa inclou més de 150 actes que combina els actes més tradicionals amb d'altres activitats
Aquest dimarts l'Ajuntament de Reus ha presentat el cartell i el programa de les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia, en el qual la música té un paper protagonista i on tampoc falten els actes tradicionals i d’altres que ja s’han convertit en habituals.
L’alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, ha destacat que és un programa «carregat de propostes de carrer, festives i per a tots els gustos, on volem que tots els reusencs i reusenques trobin activitats que els puguin atraure i també hi participin».
Entre les propostes musicals, cal destacar la segona edició del Festival Revers de música indie el divendres 12 de setembre a La Palma. «El festival continua amb força amb un cartell que inclou formacions de casa nostra i també de més enllà que venen a la ciutat a presentar la seva proposta», ha explicat David Fernàndez, un dels organitzadors. Els grups que es podran veure enguany són Dijous Taekwondo, Angeladorrrm, Roko Banana, Joan Colomo i DJ Fania. L'entrada és gratuïta.
Divendres 19 a la plaça de la Llibertat tindrà lloc el concert de Festa Major amb Dr. Prats, Lluís Sánchez —guanyador de la 3a edició d’Eufòria— i un DJ. L’endemà, al mateix espai, Xiquets de Reus posarà fi a la festa de la diada castellera amb el grup de versions Spoilers i també un DJ. Diumenge 21 serà el torn de la cantada d’havaneres.
Pel que fa a les revetlles del dia 24 a la nit, per una banda, hi haurà la Cobla Orquestra Montgrins a la plaça d’Anton Borrell i, per l’altra, la revetlla jove amb Mano’s Rock i la banda de versions Blú. També cal destacar que es recupera de nou a la Palma, el festival Reggus, que en els darrers anys s’havia mogut de dates i de lloc.
«El programa inclou més de 150 actes i manté una estructura que combina els actes més tradicionals amb les activitats que organitzen els col·lectius i entitats de la ciutat i on tenen cabuda tots els públics», ha explicat el regidor de Cultura i Política Lingüística, Daniel Recasens.
El programa inclou els actes tradicionals al voltant del Santuari com el Rosari de Torxes, la Baixada dels elements festius al matí o la Baixada dels diables i els elements de foc a la tarda, així com la 24a Trobada de Gegants, la Diada Castellera de Misericòrdia o el 59è Aplec Baix Camp. També altres actes que s’han convertit en habituals com el Concurs de Masclet, Misericòrdia de Reus al Cel, el Carro dels Romanços o El Ball de Sant Miquel. Paral·lelament, també hi haurà espai per a les cercaviles i els vermuts com el Vermulet, la Cucafesta, el Corre-escates o el Vermut Rumbero.
Com a novetat d’enguany, el programa inclou l’acte dels Tres Tombs. Les inclemències meteorològiques van comportar la seva suspensió el 9 i 23 de març, i ara finalment tindrà lloc el 21 de setembre al matí.
Les Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia s’obren oficialment amb el Lliurament dels Guardons de la Ciutat, un acte que es farà al Saló de Plens el dia 19 de setembre i que és un homenatge públic a la societat civil reusenca. Les Mencions Honorífiques Municipals d’enguany s’atorgaran a l’Institut Salvador Vilaseca, l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Reus, el Club Esportiu Costa Daurada de Reus, i també a Pere Prats Sobrepere i Jordi Salas Salvadó.
El cartell
L’artista encarregada del cartell d’enguany ha estat Teresa Llorach, graduada en Arts Aplicades, en l’especialitat de pintura, a l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. Llorach té una llarga experiència com a artista plàstica, ha il·lustrat múltiples cartells d’actes socials i culturals i diversos llibres.
L'artista ha explicat que per arribar a aquesta imatge va fer diferents dibuixos que representen moments de la festa i que finalment l'escollit per al cartell va ser una encesa del Ball de Diables. «Amb el llenguatge de l’aquarel·la he intentat traduir aquest instant en color i força. Cada pinzellada està feta pensant en la tradició, el ritual, l'energia col·lectiva que ens fa sentir units. Un moment que connecta generacions», ha descrit Teresa Llorach.