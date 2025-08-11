Laboral
El 112 de Reus, dos anys en vaga: diferències «subtils» mentre el Govern estudia «la millor solució»
Els treballadors reclamen millores en les seves condicions i la internalització del servei
L’11 d’agost del 2023, la plantilla del 112 de Reus va començar una vaga indefinida per reclamar millores en les condicions laborals. Dos anys més tard, els treballadors no han abaixat els braços. «Hi ha diferències subtils», reconeix Xavi González, del comitè d’empresa de Serveo —la concessionària del servei d’emergències— a la capital del Baix Camp.
La més notable és que s’estan «substituint baixes i vacances». «També, arran de l’anterior vaga, es va acordar que a l’estiu hi hauria un augment de plantilla del 20%, que abans no s’estava respectant, i, ara, sí», afegeix, si bé no oblida que «els caps de setmana hi ha un problema estructural que és que falten treballadors i, per això, també reclamem que hi hagi prou personal cada dia».
Amb tot, caldrà continuar negociant per aconseguir els acords desitjats. El març del 2026 s’acaba la pròrroga del contracte vigent amb l’adjudicatària. Els representants de la plantilla consideren que «internalitzar el servei és la millor solució» —a més, és una mesura que el PSC portava al seu programa electoral—, però són conscients que no serà «cosa ràpida». Fonts del CAT112 confirmen a Diari Més que «es continua l’estudi per trobar la millor solució per al servei i per al mandat parlamentari».
En aquest context, González assenyala que han tingut coneixement que és probable que es necessiti convocar una nova licitació «pont» per enllestir les anàlisis. Es tractaria d’un contracte amb una duració determinada i el comitè d’empresa espera que sigui «al més curt possible».
«Aspirem, com a molt, un any», comenta. «Entenem que una internalització no es fa d’un dia per l’altre, però ens sap greu que han estat uns quants mesos, a parer nostre, en què sembla que no s’ha fet res», lamenta, tot mencionant que es va ajornar la trobada que tenien prevista per al juliol.
A més, menciona que l’eventual plec de condicions serà clau per albirar «què ha millorat la Generalitat», tenint en compte que, en la documentació, s’haurien d’incloure detalls com el conveni a què s’adhereix la plantilla o els plusos a percebre. Això no obstant, comenta que les sensacions amb l’executiu català «potser són millors» i ja hi ha una nova reunió programada.
D’altra banda, considera que Serveo s’escuda en el concurs públic, «argumentant que no estaria bé que negociés aspectes econòmics quan potser ha d’entrar una altra companyia». Amb tot, hauria compartit als representants de la plantilla l’interès per continuar assumint el servei.
Millores laborals
González repassa que els principals motius de reclamació són millores econòmiques, «especialment per al torn nocturn i el plus d’idiomes», i de prevenció de riscos psicosocials, així com més descansos entre trucades, un increment de la plantilla i l’optimització del sistema de guàrdies. «Són qüestions que repercuteixen en la ciutadania», expressa.
«Amb les millores, ens estabilitzaríem nosaltres i permetria que quan la ciutadania truqui al 112, no s’hagi d’esperar, l’atengués algú ràpid i tot anés bé», reflexiona, davant d’un escenari en què «la feina està augmentant bastant», i més amb la integració telemàtica de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al CAT112.
A més, comenta que, en cas d’internalització, «segurament estaríem adherits també al conveni del personal laboral de la Generalitat, que ja és una millora». En l’actualitat, es regeixen com a treballadors de telemàrqueting.
La integració telemàtica de les Policies Locals, de forma gradual
En aquests moments, ja hi estan incorporades les Policies Locals de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i Sant Cugat del Vallès, i s’esperen més adhesions en els pròxims mesos. «Aquesta integració telemàtica permet agilitzar la gestió de l’emergència, ja que evita haver de fer la trucada des del 112 a la Policia Local un cop s’ha recollit tota la informació de l’accident.
Mentre es va introduint en el programari, ho veuen en línia», detallen fonts del CAT112. El procediment tècnic consisteix a instal·lar un terminal web a la Guàrdia Urbana que li permet visualitzar a temps real la informació que el 112 rep i que és de les seves competències.