Mobilitat
Gairebé la meitat dels usuaris de la Ganxeta de Reus tenen menys de 30 anys
La bicicleta compartida ha superat els 115.000 viatges acumulats des de la seva estrena
La Ganxeta ja fa un any i mig que circula pels carrers. En aquest temps, s’han acumulat 116.195 viatges, segons dades aportades per l’Ajuntament de Reus, actualitzades a 4 d’agost. En aquests moments, hi ha 3.799 usuaris actius. Una de les dades més significatives és que un 44,87% d’aquests són menors de 30 anys.
De fet, el servei de bicicleta compartida ja es va concebre amb la voluntat d’oferir als joves una alternativa de mobilitat sostenible. Des del principi, està activa la modalitat de subscripció Ganxeta Jove, disponible fins als 29 anys. Té un cost de 3 euros al mes.
Així mateix, es va decidir reduir l’edat mínima per circular amb aquest sistema, oferint la possibilitat als adolescents a partir dels 14 anys. «Acostem la Ganxeta als adolescents i joves, col·lectius clau per l’aposta present i futura de ciutat per a la mobilitat sostenible, la ciutat verda i la lluita contra el canvi climàtic», va expressar el president de Reus Mobilitat i Serveis, Daniel Marcos, quan es feu efectiu el canvi. Cal recordar que, per a menors de 16 anys, l’ús de casc és obligatori.
El canvi de la normativa i l’expansió del públic van anar acompanyats d’una campanya informativa als instituts per donar a conèixer el servei de bicicleta compartida entre l’alumnat. A més, la mobilitat va ser l’eix central d’una de les edicions del Consell d’Infants.
En la sessió d’audiència pública, el juny del 2024, els joves van demanar que la Ganxeta estigués a l’abast de tothom per poder fer-ne ús. No només es referien a l’ampliació de les estacions i els aparcaments, ni al desplegament de nous carrils bici per connectar les escoles amb el centre, sinó també que n’hi hagués «de totes les mides», adaptades a diversitat funcional i que es poguessin desancorar sense requerir un telèfon mòbil.