Veïnal
Els veïns de Parcel·les Casas de Reus demanen soterrar el cablejat elèctric i de telefonia del barri
L'Ajuntament de Reus està treballant en el projecte que presentarà al Pla de Barris i Viles; una proposta d'intervenció integral per millorar la qualitat de vida al sud de Reus.
En aquest context, l’Associació de Veïns de Parcel·les Casas demana que l’estratègia inclogui el soterrament del cablejat elèctric i de telefonia, «que sembla tercermundista», tal com expressa el seu president, Dani García.
Cal recordar que, per dissenyar l’estratègia, es va encetar un procés de diagnosi participativa en què els veïns han pogut compartir les seves inquietuds, necessitats i suggeriments per transformar l’entorn, d’on han sorgit propostes com implantar agents cívics.