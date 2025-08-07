Urbanisme
La zona blava de davant la Biblioteca Xavier Amorós de Reus es convertirà en un nou espai verd
La terminal d’autobusos es mantindrà inalterada i s’afegirà una parada del ‘Bus x tu’
L’Ajuntament de Reus planteja naturalitzar l’entorn de la Biblioteca Central Xavier Amorós. L’àmbit de l’actuació serà de poc més de 3.000 metres quadrats (m2) i es concentrarà en l’illa de zona blava de davant de l’equipament cultural, que es convertirà en un espai verd. També s’incidirà en la vorera del carrer Camí de Riudoms.
Sí que romandrà, però, l’actual terminal d’autobusos interurbans al carrer del Doctor Frias, que es mantindrà inalterada. De fet, s’ampliarà amb una parada del Bus x tu, que actuarà com a punt d’aproximació al centre per als veïns del sud i l’oest que utilitzin el servei a demanda.
Amb l’actuació, es pronostica la creació d’una centralitat i punt de trobada que cedirà el protagonisme als vianants i posarà en relleu la història i l’interès dels edificis del perímetre, com són l’Estació Enològica i la Biblioteca Xavier Amorós. Existirà una interrelació directa amb el recinte cultural, ja que oferirà un indret on gaudir de la lectura i permetrà dur a terme activitats a l’aire lliure. A més, serà un lloc d’ombra per refugiar-se durant els mesos d’estiu i incorporarà una font d’aigua potable.
La proposta planteja la creació de dues places, situades als extrems nord-oest i sud-est, que donaran la benvinguda des del passeig de Sunyer i el carrer de l’Escorxador. L’obertura superior es dibuixa com una petita àgora en què podran desenvolupar-se diverses idees vinculades amb la lectura. Les dues àrees estaran connectades per més verd, que convidarà a transitar entre elles.
D’altra banda, els paviments seran tous i absorbents, per tal que permetin el drenatge de les aigües d’escorrentia, amb l’ajut també de sistemes de drenatge. Amb vegetació autòctona i amb baixes necessitats hídriques, mobiliari robust i la minimització dels moviments de terres, s’espera que sigui una proposta d’execució relativament ràpida i que requereixi poc manteniment.
En el transcurs de les obres, no es preveuen afectacions al trànsit dels carrers del voltant, més enllà de la possible regulació de moments de càrrega i descàrrega de materials. Per als conductors, a escassos metres, hi ha el pàrquing municipal Passeig Prim, al qual es pot accedir des del carrer Camí de Riudoms.