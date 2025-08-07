Municipal
Reus treu a licitació les obres de construcció de la nova escola bressol municipal l’Ametller
El nou equipament educatiu s'aixecarà dins l'actual recinte de l'escola Eduard Toda
L’Ajuntament de Reus ha tret a licitació les obres de construcció de la nova escola bressol municipal l’Ametller amb un pressupost base de 2.867.651,81 € amb l’IVA inclòs i i un termini d’execució de 12 mesos, segons fixa el projecte executiu. El nou equipament educatiu s'aixecarà dins l'actual recinte de l'escola Eduard Toda, que disposa d'espai suficient reservat per a usos educatius com per a acollir el nou equipament.
La ubicació, a la zona sud de la ciutat on es preveu un important creixement en els propers anys, permetrà generar una illa educativa complerta, del servei educatiu de 0 a 16 anys, formada per la nova EBM, l’escola de primària Eduard Toda i l’institut de secundària Roseta Mauri.
El projecte aposta per una arquitectura ample, transparent i lluminosa, adaptada al context climàtic, posant en valor l’eficiència energètica, la sostenibilitat material i la qualitat ambiental com a pilars de la seva relació amb l'entorn.
Descripció del projecte
El vestíbul serà l’espai central i al nord es disposaran els despatxos de direcció i administració, la sala de docents, l’office, els serveis i la sala d’usos múltiples; mentre que al sud s’accedirà a l’aula d’infants de 0 a 12 mesos. Per l’est, el vestíbul connectarà amb el passadís d’accés a la resta d’aules. Aquest espai rebrà il·luminació natural.
Els despatxos de direcció, administració i la sala de docents estaran separats del vestíbul per tancaments transparents que afavoriran la visibilitat i la comunicació entre personal i famílies.
Tot seguit hi haurà la zona de cuina i office, amb accés directe des del vestíbul. Les cambres higièniques seran accessibles des del vestíbul general.
Les aules s’orientaran al sud-est i s’obriran al pati principal. Estaran comunicades entre si i amb l’exterior mitjançant portes abatibles, i disposaran d’un espai de transició porxat de tres metres d’amplada que facilitarà la sortida al pati.
Cada aula inclourà una cambra higiènica pròpia, amb una finestra orientada cap a l’aula i una altra cap al passadís, per garantir una bona il·luminació natural, especialment des del pati interior.
El passadís que donarà accés a totes les aules transcorrerà al llarg d’una crugia central, il·luminat naturalment gràcies a un pati longitudinal que acompanya aquest recorregut.