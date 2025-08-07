Diari Més

Reus treu a licitació les obres de construcció de la nova escola bressol municipal l’Ametller

El nou equipament educatiu s'aixecarà dins l'actual recinte de l'escola Eduard Toda

Imatge virtual del projecte de l'escola bressol municipal L'Ametller.Ajuntament Reus

Imatge virtual del projecte de l'escola bressol municipal L'Ametller.Ajuntament Reus

L’Ajuntament de Reus ha tret a licitació les obres de construcció de la nova escola bressol municipal l’Ametller amb un pressupost base de 2.867.651,81 € amb l’IVA inclòs i i un termini d’execució de 12 mesos, segons fixa el projecte executiu. El nou equipament educatiu s'aixecarà dins l'actual recinte de l'escola Eduard Toda, que disposa d'espai suficient reservat per a usos educatius com per a acollir el nou equipament.

La ubicació, a la zona sud de la ciutat on es preveu un important creixement en els propers anys, permetrà generar una illa educativa complerta, del servei educatiu de 0 a 16 anys, formada per la nova EBM, l’escola de primària Eduard Toda i l’institut de secundària Roseta Mauri.

El projecte aposta per una arquitectura ample, transparent i lluminosa, adaptada al context climàtic, posant en valor l’eficiència energètica, la sostenibilitat material i la qualitat ambiental com a pilars de la seva relació amb l'entorn.

Descripció del projecte

El vestíbul serà l’espai central i al nord es disposaran els despatxos de direcció i administració, la sala de docents, l’office, els serveis i la sala d’usos múltiples; mentre que al sud s’accedirà a l’aula d’infants de 0 a 12 mesos. Per l’est, el vestíbul connectarà amb el passadís d’accés a la resta d’aules. Aquest espai rebrà il·luminació natural.

Els despatxos de direcció, administració i la sala de docents estaran separats del vestíbul per tancaments transparents que afavoriran la visibilitat i la comunicació entre personal i famílies.

Tot seguit hi haurà la zona de cuina i office, amb accés directe des del vestíbul. Les cambres higièniques seran accessibles des del vestíbul general.

Les aules s’orientaran al sud-est i s’obriran al pati principal. Estaran comunicades entre si i amb l’exterior mitjançant portes abatibles, i disposaran d’un espai de transició porxat de tres metres d’amplada que facilitarà la sortida al pati.

Cada aula inclourà una cambra higiènica pròpia, amb una finestra orientada cap a l’aula i una altra cap al passadís, per garantir una bona il·luminació natural, especialment des del pati interior.

El passadís que donarà accés a totes les aules transcorrerà al llarg d’una crugia central, il·luminat naturalment gràcies a un pati longitudinal que acompanya aquest recorregut.

