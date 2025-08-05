Solidari
Vorejar el Delta de l’Ebre nedant durant 11 hores: la gesta solidària i inèdita de dos reusencs
Jordi Cervera i Joan Carles Adell van nedar 40 km en aigues obertes per donar visibilitat al càncer infantil, l’Alzheimer i l’ELA
Els nedadors reusencs Jordi Cervera i Joan Carles Adell han completat amb èxit un repte esportiu sense precedents a Catalunya: nedar 40 km vorejant el Delta de l’Ebre, des del Far de la Punta de l’Ampolla fins al Far de la Punta de la Banya, al terme municipal de la Ràpita, en un temps total de 10 hores i 50 minuts.
Aquesta travessia, mai abans realitzada, s'ha dut a terme amb un doble objectiu: superar un repte físic extrem i, sobretot, donar visibilitat i suport a tres causes solidàries molt vinculades als esportistes:
- Valents per Cambrils, que lluita contra el càncer infantil.
- Fundació Rosa María Vivar, dedicada a l’atenció de persones amb Alzheimer.
- Swim For ELA, per la recerca i suport a les persones afectades per l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA).
«Sabíem que seria dur, però el mestral ens ho va posar molt més difícil. Vam patir molt, però també hem viscut moments màgics, com quan vam travessar la desembocadura o el Trabucador», explica Jordi Cervera, encara emocionat després de la fita.
Els nedadors han volgut destacar que, més enllà de l’esforç físic, la gesta volia sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de malalties greus que afecten milers de persones i famílies, i posar el focus en la necessitat de més recerca, visibilització i suport institucional i social.
Per fer realitat aquesta fita esportiva, ha calgut una acurada preparació prèvia, amb permisos del Parc Natural del Delta, autoritzacions marítimes i una col·laboració vital dels clubs nàutics de la zona.
«Vull agrair especialment al Club Nàutic de la Ràpita, al seu president Víctor Brunet, a la gerent Maite Palomo i també al gerent del Club Nàutic de l’Ampolla per la seva implicació i suport incondicional», va destacar Cervera.