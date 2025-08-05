Mobilitat
Reus reordenarà el trànsit a l’entorn del Pallol i restringirà l’accés al carrer Doctor Robert
La previsió de l’Ajuntament és que els canvis estiguin vigents abans d’acabar l’any
L’entorn del Pallol és una de les àrees més congestionades de la ciutat de Reus i gran part de la circulació acaba desembocant al carrer del Doctor Robert. Actuant com a nexe d’unió amb la plaça de la Llibertat, més de 10.000 vehicles hi circulen cada un dels dies feiners, amb pics que arriben als 800 en una hora. Això ha derivat en una situació de saturació, contaminació acústica i ambiental i, fins i tot, inseguretat, tot sumant-se a l’estretor de les voreres. «És un entorn que ara mateix és insegur per als vianants i les persones que transiten per allà», va apuntar la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez.
Per revertir la dinàmica, l’Ajuntament de Reus durà a terme canvis en la mobilitat de la zona, essent la principal modificació la restricció dels accessos al carrer del Doctor Robert mitjançant una pilona automàtica, que estarà activa a partir de les 11 hores —i fins a les 2 h.— i que només permetrà passar els mitjans autoritzats, com els turismes dels veïns i comerciants del voltant.
Així i tot, les actuacions començaran pel canvi del sentit de circulació del carrer del Roser, en el tram entre Doctor Robert i la riera de Miró. D’aquesta manera, els cotxes que arribin a la plaça de Catalunya podran girar cap a la dreta per continuar el seu recorregut. A la cruïlla amb la riera de Miró, s’instal·larà un nou semàfor.
A més, es regularà la circulació del carreró de la Puríssima Sang amb pilones intel·ligents. N’hi haurà una més al començament del carrer de Sant Pere Apòstol, movent en el procés la que actualment hi ha al carrer de la Mar, per tal de controlar el trànsit cap al carrer de l’Hospital. Tot el procés s’acompanyarà d’una refeta de la senyalització —vertical i horitzontal— i d’un període de prova que s’allargarà «el que calgui», tal com va comentar Vázquez.
L’edil va subratllar que, amb aquestes modificacions, el que s’aconseguirà, sobretot, és «seguretat». «Pel carrer del Doctor Robert, veiem la impossibilitat de passar un cotxet, una cadira de rodes, o de compartir més d’una persona la vorera», va assenyalar. «Primer volem assegurar que no hi hagi riscos d’atropellament», va asseverar. També es busca reduir la contaminació acústica. En aquest context, Vázquez va expressar que «no és una mesura per sancionar, sinó per regular i protegir la seguretat de la zona». En un futur, es podria debatre si el carrer del Doctor Robert ha d’acabar sent de plataforma única o no.
El conjunt d’obres s’allargarà uns 2 mesos des de l’adjudicació del contracte i tindrà un cost aproximat de 48.300 euros. La previsió és que els canvis de circulació estiguin en vigor abans d’acabar l’any.
Molts vehicles
El carrer del Doctor Robert no és l’únic que assumeix un trànsit intens. Segons va aportar Vázquez, pel raval de Sant Pere, els dies feiners, circulen uns 7.331 vehicles, amb una intensitat d’entre 500 i 600 per hora, mentre que el carrer de Josep Maria Arnavat i Vilaró n’assumeix 5.330 diàriament.