Reus realitza un mapeig de l’estat de conservació de la xarxa de camins amb eines d’IA
Un vehicle dotat amb càmeres supervisa en temps real l’estat de les infraestructures i posteriorment genera un informe
L'Ajuntament de Reus està realitzant un inventari de l'estat de conservació de la seva xarxa de camins municipal per tal de determinar les necessitats de manteniment, establir ordres de prioritat i planificar les inversions i millores futures previstes al Pla de Camins. Per portar-lo a terme s’ha contractat una eina innovadora que utilitza eines d’intel·ligència artificial. Es tracta del sistema Gemminis que supervisa en temps real l’estat de les infraestructures i posteriorment genera un informe amb anàlisis predictives per optimitzar les tasques de manteniment.
Aquest sistema s’utilitza tant per a conèixer l’estat de conservació de camins, vials i voreres, com per fer inventari d’actius de les ciutats (fanals, senyals de transit, semàfors…). A través d’un vehicle que recorre les zones a inventariar el sistema de càmeres i instruments de mesura permet obtenir un índex de condició del paviment dels camins mitjançant la inspecció visual i capturar imatges de les zones danyades. El sistema reconeix un ampli catàleg de desperfectes, com ara sots i esquerdes i també permet mesurar els amples efectius de les calçades.
Posteriorment, les dades es traslladen a un panell per poder prendre decisions d'actuació. Per exemple els metres quadrats totals en mal estat de conservació, o fins i tot un pressupost estimat en funció de ràtios de què disposi l'Ajuntament. El pressupost de contractació d’aquest sistema ha estat de 6.425,10 euros i inclou les tasques de reconeixement en temps real dels camins, l’anàlisi de les dades i la presentació d’un informe de resultats.
«Aquest inventari ens permet posar les bases per a una planificació rigorosa i objectiva de les actuacions de manteniment i millora dels camins municipals. És una eina que ens ajuda a optimitzar recursos i a garantir una millor mobilitat i seguretat per als usuaris d’aquests camins, els quals tenen un paper clau en la connexió amb els entorns naturals i les zones agrícoles del nostre terme i que també són utilitzats per la ciutadania com a rutes d’esbarjo i per practicar esport. És un bon exemple de com la ciència i la innovació són aliades imprescindibles per fer front als reptes de gestió ambiental de les nostres ciutats», ha manifestat el regidor de l’àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio.
Els responsables de Gemminis van presentar recentment el seu mètode en una conferència al congrés de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents que va tenir lloc a Granada fa tres mesos.