Comerç
Víctor Perales és el nou president de l’entitat comercial El Tomb de Reus
L'acompanyaran Gemma Molner com a vicepresidenta i Isabel Moreno com a secretària
L'associació comercial El Tomb de Reus ha aprovat la renovació de la seva junta directiva, en el marc de la seva assemblea general anual. El principal canvi és la recuperació de la figura de la presidència, que tindrà un rol institucional i representatiu, si bé es mantindrà el funcionament col·lectiu de la presa de decisions a través del Consell Executiu. En aquest context, Víctor Perales va ser elegit nou president de l'entitat.
L'acompanyaran Gemma Molner, amb el càrrec de vicepresidenta; Isabel Moreno, com a secretària; Elena Pàmies, com a tresorera; i Toni Cano, Roser Martí, Blanca Miret, Marta Arrufat i Victòria Simó, que actuaran com a vocals.
L'associació, que agrupa més de 200 establiments del centre, afronta l'etapa amb l'objectiu de reforçar la seva representativitat i continuar treballant per dinamitzar el comerç de proximitat i la vida urbana de Reus. Va ser el juliol del 2024 quan es va decidir que un Consell Directiu assumiria la presidència, que fins aleshores havia ocupat Jacint Pallejà.