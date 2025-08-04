Laboral
UGT convoca una vaga del servei de 'handling' de Ryanair a partir del 15 d'agost
La protesta afectarà el Prat i Reus i podria allargar-se fins a finals d'any
UGT ha anunciat aquest dilluns la convocatòria d'una vaga al servei de handling de Ryanair, Azul Handling, a partir del 15 d'agost. Les aturades es faran entre les 05.00 i les 09.00 hores, de les 12.00 a les 15.00 hores i també de les 21.00 hores a mitjanit. Azul Handling opera en 27 aeroports, inclòs el del Prat i Reus, i s'ocupa de la gestió i transport dels equipatges facturats per Ryanair, Malta Air i els serveis de charter Lauda i Buzz.
El sindicat atribueix la vaga a la «contínua precarització i els constants incompliments en matèria de drets laborals» del grup Ryanair i ha explicat que afectarà totes les bases i centres de treball de l'estat espanyol.
Durarà del 15 al 17 d'agost i es repetirà cada dimecres, dijous, dissabte i diumenge fins al 31 de desembre. Esgrimeixen com a motius de la convocatòria la falta de feina estable i de consolidació per al personal a temps parcial, la imposició d'hores complementàries amb amenaces «desproporcionades», l'incompliment reiterat d'acords laborals i restriccions il·legals a la reincorporació de persones amb baixa mèdica o que han demanat conciliació familiar.