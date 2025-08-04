Municipal
Reus reordenarà el trànsit a l’entorn del Pallol i el carrer del Doctor Robert per millorar la seguretat
Les actuacions previstes, que entraran en funcionament abans de finals d’any, s’han consensuat amb els veïns i comerciants de la zona
L’Ajuntament de Reus, a través del departament de Mobilitat, implementarà en els propers mesos una reordenació del trànsit a l’entorn del Pallol i el carrer del Doctor Robert amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i reduir el volum de vehicles de pas que travessen el centre de la ciutat. La intervenció respon a la necessitat de millorar la seguretat, especialment dels vianants en un entorn altament congestionat i amb voreres molt estretes, especialment al carrer del Doctor Robert.
Les actuacions previstes s’han planificat després d’un estudi tècnic encarregat a una empresa externa i s’han consensuat amb els veïns i comerciants de la zona. Les modificacions inclouen canvis de sentit de circulació, instal·lació de pilones automàtiques i nova senyalització per reduir el trànsit de pas i pacificar la zona.
La regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, ha presentat avui els detalls d’aquesta actuació, que s’executarà abans de finals d’any i que preveu una inversió estimada de 48.300 euros (IVA inclòs).
Zona altament transitada
Les dades recollides durant dues setmanes d’aforaments confirmen la saturació de vehicles a l’entorn. El carrer Doctor Robert registra una mitjana de més de 10.400 vehicles diaris, amb pics d’intensitat de fins a 800 vehicles/hora. També presenten volums elevats de trànsit el Raval de Sant Pere (7.331 vehicles/dia) i la plaça de la Puríssima Sang (4.210 vehicles/dia).
Segons l’estudi, la majoria dels vehicles que hi circulen ho fan com a pas per evitar l’anell exterior de la ciutat, fet que incrementa la inseguretat per als vianants i la contaminació ambiental i acústica.
Principals actuacions
Les mesures que es posaran en marxa inclouen en primer lloc el canvi de sentit del carrer del Roser en el tram comprès entre el carrer Doctor Robert i la Riera de Miró. A partir d’aquest canvi, els vehicles circularan des de la plaça Catalunya en direcció a la Riera de Miró. La intersecció del carrer del Roser amb Riera Miró es regularà amb un nou semàfor.
Posteriorment, s'instal·larà d’una pilona automàtica al carrer Doctor Robert, per regular-ne l’accés i limitar-lo als vehicles autoritzats: residents amb plaça d’aparcament, serveis d’emergència i municipals, repartidors, entre altres.
També es regularà el trànsit al carreró de la Puríssima Sang, amb dues pilones automàtiques (una a la plaça i una altra a l’extrem nord, al carrer del Roser) per controlar els accessos i l’estacionament. A més es posarà una nova pilona intel·ligent al carrer Sant Pere Apòstol, traslladada des del carrer del Mar, per controlar els vehicles que accedeixen a la zona.
Finalment s'aplicaran millores en la senyalització horitzontal i vertical a la Riera de Miró (tram entre plaça de la Puríssima Sang i la travessera d’en Sardà), incloent la retirada del semàfor que permet actualment el gir cap al carrer del Roser.
L'horari d'accés regulat per pilones serà l'habitual de càrrega i descàrrega al nucli antic d'11h a 2h.