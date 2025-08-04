Diari Més

Incendi en una nau abandonada a Reus

Els Bombers han activat set dotacions terrestres aquesta nit de diumenge

Imatge d'arxiu de tres dotacions dels Bombers.

Set dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat aquest diumenge a la nit en un incendi en una nau abandonada a Reus, a la zona de la deixalleria Reus sud. L'avís el van rebre a les 23.31 hores i es van desplaçar fins al lloc dels fets.

Segons l'alertant és veia una columna de fum molt gran i l'incendi estava prop de diverses cases unifamiliars. Per aquest es van mobilitzar set dotacions terrestres. 

Un cop allí, els bombers van localitzar el foc a la planta baixa de la nau, on cremava brossa i material d'hivern. Al ser un espai diàfan el fum va afectar la planta superior. Els bombers van fer recerca per si hi havia alguna persona a l'interior, ja que normalment hi vivien persones sense sostre. Finalment, no van localitzar a ningú. No hi va haver danys personals i el foc el van donar per extingit a les 00.34 hores.

