Successos
Un ferit en un incendi en una cuina a Reus
Els fets han passat a la una de la matinada i hi han treballat quatre dotacions de Bombers
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada de dilluns en un incendi en un habitatge a Reus. Els fets s'han produït a les 01.01 hores i s'han mobilitzat quatre dotacions terrestres fins al carrer del Cantàbric.
Quan han arribat al lloc dels fets, els bombers han localitzat l'incendi a la cuina d'un dels pisos. Allí han comprovat que el foc havia afectat una paella que es trobava als fogons. Una persona va resultar ferida i va ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). El SEM la va traslladar al Sant Joan de Reus, en estat lleu. També es va atendre un menor, lleu, donat d'alta in situ. El SEM va activar tres ambulàncies.
Com a prevenció, una quinzena de persones es va autoevacuar a l'exterior fins que els bombers van donar per finalitzat el servei.