Successos
Cremen tres contenidors durant la matinada a Reus
Els dos avisos s’han rebut amb només cinc minuts de diferència, un al costat de l’Institut Roseta Mauri i l'altre al passeig de Sunyer
La ciutat de Reus ha registrat aquesta passada matinada de dissabte dos incendis de contenidors amb pocs minuts de diferència.
Segons han informat els Bombers de la Generalitat, la primera actuació ha tingut lloc a les 00.13 hores al costat de l’Institut Roseta Mauri, on ha cremat un sol contenidor.
Una dotació s’hi ha desplaçat per extingir les flames, que no han provocat més afectacions. Cinc minuts més tard, a les 00.18 hores, s’ha rebut un segon avís per un nou foc al passeig de Sunyer.
En aquest cas, han cremat dos contenidors. També hi ha intervingut una dotació dels Bombers i, igual que en el primer cas, l’incident no ha tingut més conseqüències.