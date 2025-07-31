Territori
Sílvia Paneque obre la porta a la compatibilitat de les estacions intermodal i de l’Horta Gran
La consellera de Territori afirma que «una cosa va darrere l’altra, però una no contravé l’altra»
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va reunir-se ahir, a Reus, amb l’alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, i la delegada del Govern a Tarragona, Lucía López. La nova estació d’autobusos, la reserva pública de solars per a pisos socials, el Pla de Barris i Viles o el TramCamp van ser quatre dels temes debatuts. «Paneque té una conselleria que té molt impacte al territori i a casa nostra», va afirmar la batllessa. La consellera venia «amb els deures fets», reconeixia. Tampoc es va defugir de parlar de l’estació intermodal, després de la proposta de Tarragona d’ubicar-ne una a l’Horta Gran.
Paneque va subratllar que «en aquests moments estem treballant l’opció de Vila-seca», de bracet amb el Ministeri, i «esperem en les pròximes setmanes i mesos poder anar avançant». «Això no contravé que pugui haver-hi propostes de futur que estem treballant amb l’Ajuntament de Tarragona, com l’Horta Gran o millorar algunes freqüències a l’estació de Tarragona», va afegir. «Una cosa va darrere l’altra, però una no contravé l’altra», va remarcar, obrint la porta a la compatibilitat d’ambdues opcions.
La consellera va recordar que el projecte de l’estació intermodal al terme municipal de Vila-seca té «un llarg recorregut de treball» i ha comptat «amb un consens territorial important». «Això no es contraposa amb les necessitats que pugui tenir Tarragona», va expressar, tot allunyant-se de posicionaments «que confronten interessos». Per tant, són idees «que van a diferent temps, però que es treballen en paral·lel». També s’està desenvolupant «l’àmbit de mercaderies per l’interior». «Crec que aquí s’ha de veure el benefici del conjunt del Camp de Tarragona [...] i és bo que els àmbits de la mobilitat ens els mirem des d’una mirada global», va tancar.
Nova mobilitat
En matèria de mobilitat, un dels pals de paller és la nova estació d’autobusos de Reus. Després de l’anunci que es mantindrà a l’emplaçament actual i que s’allargarà sota la plaça del Canal, l’Ajuntament té la tasca d’impulsar les modificacions del planejament urbanístic pertinent. En paral·lel, s’espera que a la tardor estigui a punt un conveni regulador que «ha de posar negre sobre blanc» i concretar detalls com el finançament o el calendari.
Així mateix, Paneque va mencionar que, més enllà de la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona, «tot seguit ha d’anar la segona fase», corresponent a la connexió de Reus i Tarragona i l’accés a l’aeroport i la que «dona sentit a tot el projecte». En aquest moment, s’estan responent les al·legacions i s’espera tenir tots els informes «a punt» l’últim trimestre del 2025, per tal de licitar la redacció dels projectes constructius el 2026.
Habitatge
La consellera de Territori va parlar, també, d’habitatge. Va agrair els ajuntaments que han posat a disposició de la Generalitat de Catalunya solars per ampliar el parc públic. En el cas de Reus, en van ser quatre, que permetrien alçar uns 300 pisos. Els casos en què ja hi hagi un promotor signat, des del 15 de juliol ja es pot disposar del finançament per redactar els projectes i construir. En la resta d’escenaris, a partir d’octubre o novembre sortiran els primers plecs de condicions.
Pel que fa a Reus, hi ha «qüestions jurídiques que resoldrem» perquè roman la voluntat «que tots els solars posats a disposició es converteixin en llars».