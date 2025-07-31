Transport
Ryanair amenaça en reduir els vols a l'Estat per l'augment «excessiu» de taxes d'Aena
L'aerolínia assegura que no tindrà més remei que reduir dràsticament el nombre de seients i rutes que opera des dels aeroports regionals
Ryanair ha criticat aquest dijous l'augment de taxes aprovat per Aena de cara al 2026, al voltant d'un 6,5%, i ha dit que l'increment és «excessiu, injustificat i perjudicial» i ha instat la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a rebutjar aquesta mesura i ha acusat el govern espanyol de «passivitat». «Si es permet que Aena segueixi incrementant les seves ja poc competitives tarifes, Ryanair no tindrà més remei que reduir dràsticament el nombre de seients i rutes que opera cap a l'Espanya regional», assenyala el comunicat de l'aerolínia, que assegura que «l'estructura tarifària fallida provoca el desaprofitament d'infraestructures existents dissenyades per donar suport a les economies locals».
La companyia adverteix que aquestes retallades en la seva operativa es notaran «més agudament» en els aeroports regionals, dels quals diu que ja estan «quasi al 70% buits» per la política tarifària d'Aena. Davant aquest escenari, l'aerolínia avisa que si la situació no canvia «haurà de revisar immediatament» la seva capacitat per a la pròxima campanya d'hivern en aeroports secundaris, ja que «moltes rutes es tornaran ara comercialment inviables». Ryanair és una de les aerolínies que opera a l'Aeroport de Reus.
«L'augment excessiu de tarifes per part d'Aena soscavarà encara més la viabilitat comercial de moltes d'aquestes rutes així com la competitivitat dels aeroports regionals espanyols en comparació amb aeroports regionals d'Itàlia, Croàcia, Albània, Suècia i Polònia», continua l'aerolínia, que cita aquests països com a exemple de reducció de costos per «millorar la connectivitat local, el creixement del tràfic, el turisme i l'ocupació».
D'altra banda, Ryanair acusa el govern espanyol, com a accionista majoritari d'Aena, de «passivitat» davant aquesta situació i la possibilitat de perdre connectivitat i turisme a diferents punts de l'Estat.