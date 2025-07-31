Societat
Les Piscines de Reus inicien l’estiu amb més de 500 accessos diaris
La temporada de bany s’allargarà fins al 7 de setembre
Les Piscines Municipals de Reus van inaugurar la temporada el 18 de juny i, des d’aleshores, han esdevingut un dels punts per freqüentats per combatre les altes temperatures. En les seves primeres setmanes d’obertura, s’ha mantingut una mitjana superior als 500 accessos diaris.
El regidor de Salut i Esports, Enrique Martín, assenyala que, «en un estiu com aquest, que ha engegat amb temperatures molt elevades, les Piscines Municipals, a més d’una alternativa d’oci per a les famílies i tota mena de col·lectius, també fan la funció de refugi climàtic». «Per consolidar aquesta funció social, des del govern municipal es manté una política de preus populars i descomptes que les faci accessibles a tothom», expressa l’edil.
Al mes de juny es van registrar un total de 8.939 accessos (amb una mitjana de 687 diaris), una xifra que dobla pràcticament les dades de l’any passat, a raó que el 2024 «va fer mal temps aquesta segona quinzena de juny, envers enguany que ha fet més calor que mai», apunten fonts municipals.
Pel que fa al juliol, amb dades fins al dia 24, la mitjana és de 510 entrades diàries, tenint en compte que hi ha hagut un parell de dies que, pel mal temps, «l’assistència ha estat pràcticament zero».
A banda d’aquestes xifres, per les instal·lacions del parc dels Capellans han passat 25 grups, amb un volum estimat de 4.500 persones. Trobades escolars, la cursa Reus-Prades-Reus, el Mulla’t i la cursa nocturna de Sant Jaume són esdeveniments que han trobat fresca a les piscines. Avui hi tindrà lloc una edició estiuenca de la Jove Reus Fest, a partir de les 21.30 hores i fins a les 23.30 h., adreçada als joves d’entre 14 i 17 anys i d’entrada gratuïta.
La temporada de bany s’allargarà fins al 7 de setembre, en horari d’11 a 20 hores, de dilluns a diumenge. Les normes i tarifes es poden consultar a reusesport.cat.