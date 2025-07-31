Societat
L’Institut d’Horticultura impulsa un projecte pioner amb microalgues per fer front a la sequera
La iniciativa utilitza aigua tractada de l’EDAR de Reus
L’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus ha completat amb èxit la primera fase del projecte ChlorellaNet Tech, una iniciativa educativa i científica orientada a cercar alternatives sostenibles de reg agrícola davant la situació de sequera estructural. El projecte ha comptat amb el suport de CaixaBank Dual iza i l’Associació FP Empresa, i la col·laboració de l'Ajuntament de Reus, a través d’Aigües de Reus.
En la iniciativa hi han participat més de 80 alumnes de cicles formatius del centre, que han desenvolupat un projecte real i escalable gràcies Chlorella vulgaris, una microalga amb un alt potencial de captació de CO₂ i de regeneració de nutrients. Aquesta té la capacitat de modificar les propietats fisicoquímiques de l’aigua, millorant-ne, segons els resultats dels estudis inicials, la qualitat per al reg agrícola.
L’origen del repte va sorgir de la necessitat real del sector agrari de trobar noves fonts d’aigua davant la manca de disponibilitat hídrica. El centre educatiu, que forma part de la Comunitat de Regants del Molinet, va plantejar al seu alumnat un projecte experimental per estudiar el potencial de la microalga cultivada amb aigua regenerada, davant un parell de cursos acadèmics de sequera al territori.
El projecte es va iniciar a finals d’octubre del 2024, primer coneixent la qualitat de l’aigua de l’EDAR i analitzat gran quantitat de paràmetres a nivell de laboratori i amb intel·ligència artificial. Posteriorment al gener del 2025 es van iniciar les fases de biocultiu en condicions controlades de laboratori, on l’alumnat va monitorar el creixement de Chlorella vulgaris en diferents medis (aigua de l’EDAR, aigua del centre i medi de laboratori). Es va assajar també el cultiu hidropònic i la germinació in-vitro en els diversos medis i es van fer proves d’aplicació als camps de cultiu. A partir de l’abril de 2025, les proves es van traslladar a l’exterior per contrastar els resultats en condicions reals, permetent validar el comportament de la qualitat de l’aigua filtrada amb la microalga en entorns agrícoles, i preparar la seva aplicació com a biofiltre natural per a l’optimització de la qualitat de l’aigua depurada.
Paral·lelament, l’alumnat es va formar en tecnologies emergents, desenvolupant sistemes de monitoratge amb sensors IoT i algoritmes d’intel·ligència artificial per controlar paràmetres com pH, temperatura o nutrients, amb una microempresa de Reus. També es van dur a terme estudis sobre contaminants emergents com els microplàstics, així com activitats d’educació ambiental, divulgació científica i creació de materials didàctics per infants i famílies per a explicar el projecte, i la necessitat de reduir el consum d’aigua, i conèixer altres vies d’aprofitament, per tal de donar resposta al repte professionalitzador del projecte.
La primera fase del projecte culmina aquest mes de juliol amb la presentació pública dels resultats, que s'ha portat a terme avui, 31 de juliol a l'EDAR de Reus, amb part dels materials preparats per a la seva transferència a altres centres i comunitats del territori. Al mes de setembre, el projecte tornarà a les aules, laboratoris i camps de cultiu de l’Institut d’Horticultura i Jardineria, amb nous reptes, escalant els resultats a dipòsits de 1000 litres en obert i en tancat, simulant les condicions de les basses dels Regants del Molinet.