L'Institut d'Horticultura i Jardineria de Reus impulsa un projecte amb microalgues per fer front a la sequera
La Comunitat de Regants del Molinet planteja un repte de trobar noves fonts d'aigua davant episodis de sequera
Més de 80 alumnes de l'Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus han impulsat un projecte pioner amb microalgues per fer front a la sequera amb aigua tractada de l'EDAR. La Comunitat de Regants del Molinet va proposar-los estudiar el potencial de la Chlorella vulgaris, una microalga amb capacitat de modificar les propietats fisicoquímiques de l'aigua. Els estudiants han monitorat el creixement de la microalga en medis com l'aigua de l'EDAR, del centre i al laboratori. Després s'han traslladat les proves a l'exterior per validar el comportament de l'aigua filtrada amb la microalga en entorns agrícoles i preparar la seva aplicació com a biofiltre natural per a l'optimització de la qualitat de l'aigua depurada.
El projecte ChlorellaNet Tech també ha inclòs l'assaig del cultiu hidropònic i la germinació in-vitro, així com proves d'aplicació als camps de cultiu. Paral·lelament, l'alumnat es va formar en tecnologies emergents, desenvolupant sistemes de monitoratge amb sensors IoT i algoritmes d'intel·ligència artificial per controlar paràmetres com el pH, la temperatura o els nutrients amb una microempresa de Reus.
També es van fer estudis sobre contaminants emergents com els microplàstics, a més d'activitats d'educació ambiental, divulgació científica i creació de materials didàctics per infants i famílies sobre la necessitat de reduir el consum d'aigua.
A partir del setembre, el projecte tornarà a les aules, laboratoris i camps de cultiu de l'Institut d'Horticultura i Jardineria amb nous reptes, escalant els resultats a dipòsits de 1.000 litres en obert i en tancat, simulant les condicions de les basses dels Regants del Molinet.