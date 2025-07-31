Solidaritat
Dos nedadors reusencs desafien el Delta de l’Ebre per causes solidàries
Nedaran una distància aproximada de 40 quilòmetres
El pròxim diumenge 3 d’agost, els nedadors reusencs Joan Carlos Adell i Jordi Cervera, coneguts per la seva llarga trajectòria en aigües obertes, emprendran un repte esportiu i solidari d’una gran magnitud: nadar al llarg de tot el Delta de l’Ebre, des del Far de la Punta de l’Ampolla fins al Far de la Punta de la Banya, al terme municipal de la Ràpita.
La travessia tindrà una distància aproximada de 40 quilòmetres, que preveuen completar en unes 12 hores de natació ininterrompuda, en un entorn natural únic però exigent.
L’objectiu d’aquest repte és donar visibilitat i recaptar fons per a tres causes solidàries que els són especialment properes: Valents per Cambrils, en suport a la lluita contra el càncer infantil, Fundació Rosa María Vivar, dedicada a l’atenció de persones amb Alzheimer, i Swim For ELA, per la recerca i suport a les persones afectades per l’ELA o Esclerosi Lateral Amiotròfica.
Amb aquesta iniciativa, Adell i Cervera volen combinar el seu compromís amb l’esport i la solidaritat, apropant a la ciutadania la realitat d’aquestes malalties i col·lectius que necessiten més suport i visibilitat