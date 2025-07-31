Successos
Detenen un home per masturbar-se al carrer davant de menors al barri Fortuny
L'arrestat, que compta amb 13 antecedents policials, ha estat acusat d'un presumpte delicte d'exhibicionisme
Un home de 42 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra aquest migdia de dijous al barri Fortuny de Reus per un presumpte delicte d'exhibicionisme davant de menors. Diversos ciutadans han alertat a la policia autonòmica per un home que estava masturbant-se i exhibint les seves parts íntimes al carrer de Guipúscoa.
Segons confirma la policia autonòmica, els fets han passat en una zona on hi ha diverses terrasses d'establiments de restauració on hi havia menors presents. Per aquest motiu ha estat detingut per un presumpte delicte d'exhibicionisme davant de menors. L'home arrestat compta amb 13 antecedents policials.