Policial
La Guàrdia Urbana de Reus incorpora 11 agents nous
Amb les noves incorporacions, la plantilla del cos de seguretat municipal arriba als 171 efectius
La Guàrdia Urbana de Reus augmenta la plantilla amb 11 nous agents, dels quals 8 s'han incorporat al mes de juny una vegada han finalitzat el curs de formació bàsica de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i es sumen als 3 que es van incorporar el mes d'octubre que ja tenien fet curs de l'ISPC. Amb les noves incorporacions, la plantilla del cos de seguretat municipal arriba als 171 efectius.
Paral·lelament, l’Ajuntament de Reus té oberts dos processos de selecció per incorporar nous guàrdies a la plantilla: una convocatòria lliure de 13 places d’agent; i una convocatòria de mobilitat interadministrativa de 5 places per proveir amb agents d’altres cossos de seguretat. En els dos processos hi ha una reserva del 30% de places objecte de les convocatòries reservades per a dones.
Les noves incorporacions i els processos oberts fan avançar en el compliment dels compromisos d’ampliació progressiva de la plantilla de la Guàrdia Urbana per ajustar-la a les necessitats de millora del servei.
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita; la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència; han ofert aquest dimarts 29 de juliol una recepció als nous agents al palau municipal.