Reus compra un nou habitatge per destinar-lo a lloguer social al barri Horts de Miró
És el tercer immoble que adquireix per la via de tanteig i retracte
L'Ajuntament de Reus ha comprat un nou habitatge per destinar-lo a lloguer social mitjançant l'exercici del dret de tanteig i retracte. Es tracta del tercer immoble que adquireix per aquesta via i ja ha iniciat els tràmits per a l’adquisició d'un quart.
El contracte es va signar el dijous passat. L'habitatge, situat al barri Horts de Miró, disposa de quatre habitacions i té una superfície útil de 103m2, fet que permet que hi puguin viure entre sis i set persones. L'adquisició permet ampliar la Borsa de Lloguer de la ciutat amb una de les tipologies de pisos més necessàries.
Segons les dades del Registre de Sol·licitants HPO a Reus, de març de 2024, un 26% dels demandants corresponen a unitats de convivència de quatre o més persones. Ara, un cop adquirit, s’hi faran fer les reformes necessàries per cedir-lo a una família en situació de vulnerabilitat.
«Treballem per posar a disposició de les famílies habitatges de lloguer assequible. El protocol de tanteig i retracte és una eina més que ens ajuda a impulsar les polítiques d’habitatge que tenim en marxa», ha dit la regidora d'Habitatge, Anabel Martínez.