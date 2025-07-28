Diari Més

Societat

Els cavalls i la Fira de Sant Jaume omplen un any més el Parc de la Festa de Reus

Entre les activitats s'han pogut veure exhibicions hípiques i espectacles eqüestres nocturns

Una competició amb cavalls a Reus.

Una competició amb cavalls a Reus.Tjerk van der Meulen

Redacció Redacció
Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Parc de la Festa ha esdevingut aquest cap de setmana un punt de trobada per als aficionats als cavalls. La Fira de Sant Jaume, que té els seus orígens en l'any 1343, va oferir un programa ampli d'activitats en horari nocturn. 

Entre les propostes, no podien faltar les exhibicions hípiques ni els espectacles eqüestres nocturns. Tampoc, propostes que ja han esdevingut clàssiques del certamen, com la cursa combinada de portadors de sacs d'avellanes

tracking