Policial
Un detingut i 44 identificats en un dispositiu al barri de Sant Josep Obrer de Reus
L'operatiu es va dur a terme el passat divendres a primera hora del matí
Els Mossos d'Esquadra juntament amb la Guàrdia Urbana de Reus van dur a terme divendres a primera hora del matí un dispositiu conjunt a diversos blocs d'habitatges ubicats al barri de Sant Josep Obrer de la capital del Baix Camp. A banda d'efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) de la comissaria dels Mossos a Reus, també hi han participat efectius d'ordre pública pertanyents a l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).
L'operatiu s'ha centrat bàsicament en el triangle dels carrers de les marededéus de Guadalupe, Saliente i de la Cabeza, així com també en l'entorn de Mas Pellicer i Mas de l'Abelló.
En total es van identificar 44 persones, 21 de les quals comptaven amb antecedents policials per diversos delictes. Dues d'aquestes identificacions, corresponien a dues dones denunciades per un delicte lleu de furt. Així mateix, els mossos han detingut una dona de 25 anys a qui li constava una ordre judicial vigent de recerca i detenció.
Durant l'operatiu, s'ha pogut recuperar un patinet elèctric el qual constava com a sostret i s'han obert diligències arran de la detecció de fins a tretze casos de defraudació de fluid elèctric. En aquest sentit, tècnics especialitzats de la companyia de la llum, han estat els encarregats de desmantellar els punts de l'escomesa de subministrament que estaven manipulats il·lícitament.
Finalment, els mossos també han instruït diligències relativa a l'ocupació d'un total de tres habitatges.