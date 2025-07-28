Habitatge
Desnonen una família amb cinc fills menors a Reus
El desnonament s'ha produït aquest dilluns al matí al número 15 del carrer Muralla
Una família amb cinc fills menors han estat desnonats aquest dilluns al matí del seu habitatge situat al número 15 del carrer Muralla de Reus. El Sindicat d'Habitatge de Reus ha convocat una manifestació davant la porta del domicili per intentar aturar-lo però no ho ha aconseguit.
Segons expliquen a les xarxes socials, la Hanan i la seva família han estat durant tres anys vivint al domicili, ja que no han aconseguit que ningú els llogui cap pis per tots els papers que els demanen. Ara, després que el Sindicat hagi aconseguit aturar fins a dos desnonaments, aquest dilluns han estat expulsats del domicili ja que segons indiquen «la jutgessa s'ha negat a aplicar la moratòria». El pis on vivien fins ara és propietat d'un banc.
A primera hora del matí, els Mossos d'Esquadra amb membres dels ARRO han tallat el carrer fins que ha arribat la comitiva judicial per executar l'ordre de desnonament. Allí els esperaven diversos membres del Sindicat d'Habitatge de Reus que han protestat per evitar-lo, sense èxit.