Successos
Un home queda atrapat dins el seu cotxe després de sortir de la via i xocar contra un senyal a Reus
Els Bombers han hagut d'excarcerar el conductor, que es trobava conscient després de patir l'accident al punt quilomètric 9 de la C-14
Un home ha quedat atrapat a l'interior d'un turisme aquest diumenge a la tarda després de sortir de la via a la C-14 a Reus i impactar contra un senyal. Concretament, l'accident de trànsit ha tingut lloc al punt quilomètric 9 de la carretera.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 15.14 hores, i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb tres dotacions. Allà, els efectius han hagut d'excarcerar a l'home, que havia quedat atrapat dins el seu cotxe.
Posteriorment, el conductor, que es trobava conscient, ha estat atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Afortunadament, cap altre vehicle s'ha vist involucrat en l'accident.