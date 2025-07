La Unió de Botiguers descarta presentar recurs contra la ZBE de Reus

Publicat per Sergi Peralta Moreno Creat: Actualitzat:

La Unió de Botiguers (UBR) i el Tomb de Reus van expressar, dies enrere, els seus dubtes entorn l’entrada en vigor de la Zona de Baixes Emissions (ZBE). El Tomb va decidir presentar un recurs contenciós administratiu per «defensar una aplicació proporcionada, equilibrada i dialogada d’aquesta mesura», tal com va expressar en un comunicat. La UBR també va considerar la possibilitat de recórrer als tribunals «davant la preocupació expressada per diversos associats i per tal de defensar els drets i interessos del comerç local», però, finalment, ha descartat aquesta via.

Fonts de l’entitat detallen que, per valorar l’opció, es van consultar assessors legals especialitzats en el dret administratiu i urbanístic i es van analitzar diferents escenaris legals, com la impugnació de l’ordenança municipal, la sol·licitud de mesures cautelars o la interposició d’un recurs contenciós administratiu. «Tanmateix, després de revisar els costos econòmics associats al procés (taxes, honoraris legals, informes tècnics, possibles recursos posteriors, etc.) i avaluar els riscos jurídics (com ara la incertesa dels terminis, l’eficàcia real de la demanda i l’impacte que tindria en la implantació del projecte), vam arribar a la conclusió que no és viable assumir aquesta acció com a entitat amb els recursos actuals», apunta la UBR.

Així mateix, l’associació subratlla que «continuarem fent pressió per la via institucional i política, traslladant la veu del comerç davant les autoritats competents i buscant solucions que compatibilitzin la sostenibilitat ambiental amb l’activitat econòmica i l’accessibilitat urbana».

També agraeixen «el canal obert de diàleg» amb l’Ajuntament, després d’una reunió mantinguda amb la regidora de Projecció de Ciutat, Noemí Llauradó, i l’edil de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, per traslladar les seves inquietuds i escoltar el posicionament municipal, si bé els hauria agradat rebre «compromisos concrets que garanteixin un canvi substancial del projecte».

El Pallol

Per la seva banda, des de l’Associació de Comerciants del Pallol, Pau Salvadó apunta que s’està seguint l’assumpte «amb interès» i que s’han mantingut «reunions vàries» amb diversos departaments municipals, la darrera, ahir mateix. «De moment estem seguint la notícia, però sense prendre cap decisió, i no crec que presentem cap recurs», se sincera Salvadó. En aquesta línia, remarca que «l’important és veure quan s’implanti la ZBE si és factible el sistema que ens han explicat», és a dir, «si la mobilitat i les entrades als pàrquings es poden controlar i seguir bé». També s’estarà pendent de com evoluciona el recurs interposat pel Tomb. Així mateix, expressa el desig «que no tingui una afectació comercial en negatiu, al contrari, que sigui per continuar estimulant el sector comercial de la ciutat».