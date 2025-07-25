Municipal
L’Ajuntament de Reus aprova inicialment l’ordenança de gestió de residus i neteja viària
També s'han aprovat les mencions honorífiques a Jordi Salas Salvadó, el Club Esportiu Costa Daurada i a l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa
El ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat de manera inicial aquest divendres l'ordenança reguladora de la recollida, transport i prevenció de residus, del servei de neteja viària i espais privats.
El text regula els aspectes bàsics i generals de la gestió de residus i la neteja viària i dels espais privats, derivats de la Llei 7/2022, de 8 d’abril de residus i sòls contaminants per una economia circular que transposa la modificada Directiva de residus, així com, el contingut de l’Ordenança de neteja aprovada el 20 de desembre de 1984.
El text estableix un marc normatiu que permeti assolir els objectius de reducció dels residus que es generen, impulsar accions de reutilització i preparació per a la reutilització, una correcta valoració dels residus generats, augmentar el percentatge en recollida selectiva, reduir els impropis en les fraccions de selectiva, millorar la qualitat de neteja de l’espai públic i privat de la ciutat fent copartícep a la ciutadania en l’assoliment d’aquests objectius.
La redacció del text que ara s’ha aprovat de manera inicial s'ha sotmès al preceptiu procés participatiu; i és el resultat de les aportacions ciutadanes i el treball dels equips tècnic i jurídic de l’Ajuntament. Ara, el text entra en fase d’exposició pública abans de ser aprovat definitivament.
El plenari també ha aprovat el II Pla Local de la Infància i l'Adolescència 2025-2030 (PLIA), que pretén ser una eina estratègica que, a partir d’una anàlisi actualitzada de la realitat local, estableixi nous reptes i objectius que reforcin la ciutat com un entorn amigable, segur, inclusiu i participatiu per a tots els infants i adolescents.
Mencions honorífiques
El ple també ha aprovat concedir una la menció honorífica municipal a Jordi Salas Salvadó, el Club Esportiu Costa Daurada i a l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa.
A Jordi Salas Salvadó li concedeix la distinció en reconeixement a la seva tasca rellevant en el món de la ciència i la medicina. Salas és catedràtic de Nutrició i Director de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i investigador acadèmic per la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (CREA), al mateix temps que docent i investigador en la URV des de l’any 1988, és un referent internacional en l’àmbit dels patrons dietètics en l’obesitat, diabetis, síndrome metabòlic i malalties cardiovasculars. Actualment, és director de la Unitat de Nutrició del Servei de Medicina Interna a l’Hospital Sant Joan de Reus, investigador principal del CIBERobn Fisiopatologia de la Obesitat i Nutrició de l&rs quo;Institut de Salut Carlos III i Director del Centre Català de la Nutrició de l’Institut d’Estudis Catalans.
Al Club Esportiu Costa Daurada se li concedeix el mèrit en reconeixement a la seva trajectòria esportiva, social i d’inclusió de persones amb dificultats funcionals, mitjançant la pràctica esportiva, bàsicament amb l’especialització del bàsquet adaptat, i de forma especial enguany per celebrar el seu 50è aniversari.
Finalment, l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa rep la distinció en reconeixement a la seva trajectòria associativa, cultural i religiosa de la ciutat de Reus, essent l’esmentada entitat un element clau en la preservació de les tradicions, i de forma especial enguany per celebrar el seu 75è aniversari fundacional.