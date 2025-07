L’esport, un espai per generar empatia

Publicat per Miquel Llaberia Redactor Creat: Actualitzat:

L’estiu és una època desitjada i esperada pels nens, que deixen de costat les responsabilitats i deures del curs escolar per gaudir d’uns mesos d’esbarjo. No obstant això, es torna un maldecap pels pares que, havent de continuar atenent les seves obligacions, busquen mil alternatives per evitar deixar sols els infants i que aquests tinguin alguna cosa productiva a fer. Aquí entren en joc diverses opcions i una de les més comunes són els casals o esplais, perquè així els joves tinguin un lloc on relacionar-se i gaudir de diverses activitats. Malgrat tot, alguns infants amb necessitats específiques de vegades no troben la comoditat dins d’aquests espais.

És per aquest motiu que l’Associació Supera’t, dedicada a l’atenció i acompanyament de persones amb trastorn de l’espectre autista i les seves famílies, fa set anys que impulsa un casal d’estiu adaptat a les instal·lacions del Club Natació Reus Ploms i que actualment s’està duent a terme, fins al 25 de juliol.

La coordinadora del casal i presidenta de l’Associació Supera’t, Mònica Bellido, destaca que és un casal «molt necessari» perquè «les persones dins de l’espectre de la condició autista necessiten tenir uns espais de lleure durant l’estiu adaptats a les seves necessitats». «Els oferim un entorn segur en el qual ells poden gaudir i, a la vegada, les seves famílies també tenen un respir durant els mesos d’estiu que, com es talla la rutina, es poden fer molt llargs i les persones de la condició autista precisament el que necessiten són unes pautes», afegeix.

A més, Bellido apunta que l’adaptació dins del casal es basa a conèixer les necessitats de cadascun dels participants i l’empatia de l’entorn: «Fem activitats al costat de tota la resta de casals que hi ha al Reus Ploms durant l’estiu. L’única diferència és que s’ha fet una formació amb els monitors del nostre casal i tenim psicòlegs que tots ells saben com resoldre les situacions que es poden trobar durant la jornada». Per aquest motiu, considera que el casal no es basa en l’adaptació d’un espai exclusivament per una determinada persona, sinó fer conscient a la resta de quines poden ser les necessitats d’aquests participants i ser flexible.

Gràcies a aquest fet, els joves del casal van poder jugar a bàsquet compartint pista amb un altre campus del club en un dia que la pluja va dificultar les activitats a l’aire lliure. Per tal de facilitar l’estada als companys del Casal Supera’t, van apagar la música i els van cedir una part de l’espai per poder gaudir tots d’una jornada passada per aigua. «La inclusió és molt important que es practiqui, perquè la paraula és molt bonica, però practicar-la significa fer mans i mànigues per poder conviure tots. I és bonic quan veus als infants d’altres casals convivint amb la diversitat. Això significa disposar d’un espai segur, no cal construir una pista de bàsquet especial», reivindica la coordinadora del casal adaptat. Això té com a resultat un efecte que va més enllà de promoure l’esport entre els joves amb trastorn de l’espectre autista. «Evidentment, és important desenvolupar l’àmbit esportiu, però anem més enllà. L’esport és l’eix conductor per generar una empatia i un respecte entre tots», valora la presidenta de l’Associació Supera’t que, alhora, recorda que ha estat una feina de set anys picant pedra.