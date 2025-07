L’Ajuntament de Reus permet l’accés d’animals de companyia a les oficines d’atenció ciutadana

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Reus ha adaptat la normativa municipal per autoritzar l’accés d’animals de companyia a les oficines d’atenció ciutadana i espais públics de l’Ajuntament de Reus destinats a registres i presentació de tràmits administratius. Mitjançant decret d’alcaldia, l’Ajuntament també ha aprovat les normes que regulen aquesta autorització.

Els canvis normatius permeten adaptar l’ordenança municipal de Civisme vigent que ‘«prohibeix l’accés d’animals a l’interior dels edificis i a les instal·lacions públiques, excepte en els espais on estiguin autoritzats. Aquesta prohibició no afecta els gossos d’assistència degudament acreditats que acompanyin les persones».

El decret de l’alcaldia concreta com espais autoritzats «aquells destinats als serveis d’atenció ciutadana, durant la realització dels tràmits administratius». Amb tot, el decret afegeix que cal garantir el dret d’accés i, alhora, la bona convivència amb la resta de ciutadans i personal de l’Ajuntament.

És per aquest motiu que s’han aprovat també una normes reguladores. Entre elles hi ha que s’entenen per animals de companyia els gossos, gats i fures, així com qualsevol previst en la normativa de protecció dels drets i el benestar animal.

S’autoritza l’accés de les persones amb animals de companyia a espais públics destinats a l’atenció ciutadana, registre i presentació de tràmits administratius.

Es permet l’accés de les persones amb animals de companyia als centres cívics municipals, sempre que s’hi accedeixi per rebre atenció o informació en relació a algun tràmit administratiu.

El temps de permanència dins dels edificis serà l'imprescindible per a realitzar les gestions i tràmits que n’hagin justificat l’accés.

Es limita l’entrada a un sol animal en un mateix espai. Només en aquells espais en que es garanteixi la seguretat i l’ordre, pel fet de disposar d’espais amplis o d’un vestíbul independent, es permetrà un segon animal.

Per poder accedir als edificis municipals, l’animal haurà d’anar lligat amb corretja curta de màxim 50 cm. En el cas de gats i fures, només podran accedir dins les seves gàbies o cistelles de transport.

Les persones que accedeixin amb els animals tenen l'obligació d’adoptar les mesures necessàries per a evitar que ocasioni molèsties, perills, amenaces o danys a les persones, altres animals o a les coses.