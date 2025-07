L'Ajuntament de Reus executa prop de la meitat de les accions del Pla d’Acció Municipal 2023-2027

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Reus ha executat el 44,5% de les accions previstes en el Pla d’Acció Municipal 2023-2027 (PAM). Amb 405 actuacions previstes, ja se n'ha iniciat 379, el que representa el 93,5%. D’aquestes, 30 ja s'han finalitzat. Per àmbits, l'accés a l'habitatge és el que contempla més accions executades, amb un 63,6%. Entre elles, destaquen la compra de nous habitatges a través del nou protocol de tempteig i retracte; la nova promoció de 132 habitatges a Mas Iglesias, que amb els de La Hispània permetran sumar 200 pisos de lloguer assequible. Altres projectes impulsats són la implantació tecnològica de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) o la constitució i posada en marxa de Funecamp.

L'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, acompanyada de membres de l'equip de govern, ha fet balanç aquest dimecres del PAM, el qual al desembre farà dos anys que es va aprovar. «Des del primer dia tenim projecte i estem treballant per transformar Reus, posant les persones al centre, apostant per la ciència, la innovació i el coneixement per generar i atreure talent i crear activitat econòmica», ha afirmat la batllessa, que ha afegit que al mateix temps treballen per una ciutat «més verda i més resilient» davant l’emergència climàtica.

Per eixos, el percentatge d'execució del primer, Escolta activa i persones al centre, és del 47%; en el de la Ciència, innovació i creixement econòmic és de 48% mentre que en el de Ciutat Verda i Sostenible és de 38,5%. Pel que fa als àmbits, els deu amb més accions executades són: Accés a l’habitatge (63,6%); Coneixement i innovació, (60,9%); Drets socials de les persones (57,6%); Igualtat i diversitat (56,3%), Ciutat educadora (55,9%); Projecció de la ciutat al món (50,9%); Activitat cultural i patrimoni (50,2%); Medi ambient, recursos naturals i animals de companyia (45,2%); Infants, joves i persones grans (44,8%); i Emprenedoria, empresa i ocupació (43,9%).

Pel que fa al primer eix i en relació amb l'accés a l’habitatge, el govern municipal ha destacat l'aprovació de quatre modificacions urbanístiques per disposar de més habitatge assequible, entre elles, la de l’antiga comissaria de la Guàrdia Urbana, a banda de la compra de nous habitatges a través del nou protocol de tempteig i retracte i de les noves promocions a Mas Iglesias i a La Hispània, destinades a lloguer assequible.

En l'àmbit de Drets Socials, s’ha elaborat el pla municipal envers el sensellarisme i s’ha redissenyat el servei d’atenció de la Illeta. En el marc de la infància i famílies, s’ha impulsat una nova zonificació escolar per combatre la segregació, s’ha consolidat el segell Reus, Ciutat Amiga de la Infància i s’ha elaborat el Pla d’Infància i Família. A més, s'ha redactat el projecte de la futura Escola Bressol l’Ametller.

En l'àmbit de Joventut, s’ha ampliat i diversificat l’oferta d’activitats per a joves, s’ha creat el nou servei d’atenció a les sexualitats per a joves Nexes, entre altres. Des de l'equip de govern també han assenyalat que la ciutat acaba de ser reconeguda per l’OMS com a Ciutat Amiga amb les Persones Grans i que s’ha dissenyat un projecte de pisos amb serveis per a persones grans per combatre la soledat no desitjada.

Alhora, s'han impulsat altres accions de millora dels barris i de l’atenció ciutadana com el Pla Barri a Barri, el qual ha superat les 2.000 accions. També, s'ha incrementat, de manera progressiva, el cos de la Guàrdia Urbana i s'han adquirit vehicles i material per a Protecció Civil i Emergències. Així mateix, des del govern municipal han indicat que entre les accions engegades destaca la constitució i posada en marxa de Funecamp i l'adaptació del contracte de la neteja a les necessitats de la ciutat o la creació d'equips d’acció ràpida per a la millora en l’atenció de les tasques referents al manteniment de la via pública municipal, entre altres.

En l'eix de la Ciència Innovació i Creixement Econòmic, des del consistori han subratllat l'ampliació de l’oferta d’equipaments patrimonials visitables: afegint el Teatre Fortuny i la Ruta de Comerços Històrics, a més del Cementiri Municipal o impulsar la renovació del Gaudí Centre, entre altres projectes. En l'àmbit de la promoció econòmica, hi ha accions com consolidar i projectar el Hub Foodtech & Nutrition; impulsar la creació de noves incubadores tecnològiques verticals o la millora als polígons industrials.

Finalment, en l'eix de Ciutat Verda i Sostenible, han destacat l'impuls del projecte de renaturalització de la ciutat, RENATUReus; mesures d’estalvi i eficiència energètica als equipaments municipals així com l’impuls de nous projectes d’energies renovables, etc. En l'espai públic i cohesió urbanística, també s’està elaborant el Pla Director de Jardineria, el qual recull el compromís de sumar 500 cada any en el marc del Reus Respira. En l'àmbit de la mobilitat sostenible, han assenyalat la creació d’un portal de mobilitat i desplegar la implantació tecnològica de la ZBE, així com l'avanç dels treballs de la nova estació de trens de Bellissens, de la nova estació d’autobusos i de l’entrada del tramvia a la ciutat.