Junts per Reus demana mesures urgents per combatre la proliferació de rosegadors a la ciutat

Junts per Reus portarà al ple d’aquest divendres una moció per fer front a la creixent presència de rosegadors a diferents punts de la ciutat, una problemàtica que genera preocupació entre la ciutadania i que pot derivar en greus conseqüències per a la salut pública si no s’actua de manera immediata.

L’augment d’avistaments de rates i ratolins en zones com el Fossar Vell, el carrer de Monterols, el carrer del Vidre, la plaça de Prim, l’avinguda de Sant Jordi, el Barri Fortuny o el Barri Gaudí ha estat denunciat per veïns i comerciants.

La portaveu de Junts per Reus i cap de l’oposició, Teresa Pallarès, ha assegurat que la causa d’aquesta situació «és fruit de la manca de manteniment, el desbordament de contenidors i la falta d’accions preventives per part del Govern municipal. És una qüestió de degradació de l’espai públic i, sobretot, també salut pública. Cal actuar amb responsabilitat i posar fre a aquesta situació abans que esdevingui insostenible».

La moció proposa un pla integral amb mesures com una diagnosi precisa de la situació, una partida pressupostària extraordinària per reforçar les actuacions, l’increment de la neteja i la vigilància als punts més afectats, una campanya de sensibilització ciutadana i la creació de canals de comunicació àgils per reportar incidències.

En aquest mateix sentit, Mariluz Caballero, portaveu adjunta de Junts per Reus i encarregada de defensar la moció al ple, ha afirmat que «el control dels rosegadors ha de ser una prioritat. No només cal reaccionar quan el problema esclata, sinó establir protocols de prevenció permanents. Aquesta moció vol ser una eina útil per protegir la salut de les persones i mantenir la ciutat en condicions òptimes».

Junts per Reus confia que la proposta comptarà amb el suport dels altres grups municipals per tal de donar una resposta clara i efectiva a una problemàtica que afecta el conjunt de la ciutat.