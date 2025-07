Reus facilita 677 places de casal d’estiu a infants vulnerables

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials de l’Ajuntament de Reus facilita, aquest estiu, 677 places d’activitats socioeducatives a la ciutat a les famílies en situació de vulnerabilitat o amb necessitat d’un suport especial: 450 a través del programa Conviu l’estiu; 200 mitjançant el casal adaptat ASPI, organitzat per l’associació Aspercamp; i 27 via casals d’entitats.

Conviu l’estiu, el programa que ofereix activitats d’estiu a infants en situació vulnerabilitat social, organitzat pel consistori, ofereix 450 places, 150 per quinzena, de l’1 de juliol al 8 d’agost, adreçades als infants d’entre 3 i 12 anys. Aquest servei, que en els darrers anys s’ha professionalitzat per potenciar els aspectes socioeducatius a partir del lleure, té la ciència i la innovació com a temàtica de la programació d’enguany. A més, els participants faran sortides per conèixer l’entorn a indrets com Mas Tallapedra, el parc de les Teixidores, el Pavelló Olímpic Municipal o el local dels Xiquets de Reus, així com coneixeran i practicaran els jocs dels besavis o es posaran a prova amb un partit de bàsquet amb cadira de rodes.

Aquesta programació es desenvolupa a l’Escola Mowgli, l’Escola Rosa Sensat i el Centre Cívic Migjorn i dona prioritat a infants amb famílies en situació de vulnerabilitat social.

Casal ASPI Reus

D’altra banda, les famílies que viuen a Reus que porten enguany els infants i adolescents al casal d’estiu adaptat ASPI Reus, organitzat per l’associació Aspercamp i subvencionat per l’àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials, es beneficien d’un preu reduït de 20 euros per setmana. En total, s’ofereixen 200 places de l’1 de juliol a l’1 d’agost; amb 40 espais cada setmana —20 per a adolescents i 20 per a infants—.

Aquest casal contribueix a millorar les capacitats i habilitats socials, comunicatives i de joc d’acord amb el ritme i les necessitats dels joves. D’aquesta manera, a més d’entretenir, es treballa la millora de l’autoconcepte i l’autoestima, els hàbits d’autonomia i de coneixement del cos, les relacions socials i l’enfortiment dels vincles d’amistat. Els participants faran un viatge sensorial a través dels cinc sentits a partir d’activitats creatives, jocs, tallers, excursions i experiències diverses perquè puguin explorar el món que els envolta, tot estimulant la curiositat i la imaginació.

El grup infantil, de 6 a 11 anys, fa el casal a l’Escola Isabel Besora i el juvenil, de 12 a 18 anys, al Centre Cívic Llevant. Ambdós compten amb la presència de psicòlegs de l’entitat. Diferents estudis han demostrat la gran importància que té la integració sensorial en la vida de les persones amb trastorn de l’espectre autista (TEA). La integració sensorial és un procés neurològic mitjançant el qual el cervell organitza i interpreta les sensacions procedents del cos i l’entorn; un procés que, en el cas de les persones amb TEA, sovint es veu alterat. Per això, es considera fonamental treballar-la per al seu desenvolupament i benestar.