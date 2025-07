Crear un espai escènic a l’aire lliure a Reus «continua en agenda, però segurament de manera diferent»

Ampliar els espais disponibles per a esdeveniments culturals és un dels puntals de l’Ajuntament de Reus. Un dels projectes que va travessar les fronteres dels mandats és la creació d’un espai escènic estable a l’aire lliure, que va tornar a ser inclòs en el nou Pla d’Acció Municipal per al període 2023-27. El regidor de Cultura, Daniel Recasens, assegura que «continua en agenda, però segurament d’una manera diferent». L’àgora artística s’havia dibuixat inicialment al parc de Sant Jordi i «hem d’acabar de veure si l’espai ha d’acabar sent aquest, amb el disseny que havíem fet, o ho hem de reconduir cap a altres indrets que ara mateix estan tenint utilitats en aquesta línia».

El consistori va presentar, el desembre del 2022, que l’espai escènic estable, plantejat a la plaça d’Anton Borrell, seria un lloc en què un ampli ventall de manifestacions artístiques tindrien cabuda, des de la música i la dansa fins al circ, passant pel teatre i el cinema. La voluntat era que fos un punt de trobada per a la comunitat en un entorn natural, atès que la intenció era que el parc mantingués el seu caràcter com a tal i no es reconvertís en un auditori tancat. Així mateix, es pensava estudiar la possible instal·lació d’un umbracle de gran capacitat per actuar com a refugi climàtic. La redacció del projecte va sortir a concurs públic. El document havia d’estar enllestit a finals del 2023, després de concedir una pròrroga. Va ser entregat, tal com ha pogut saber Diari Més, però des d’aleshores no s’havien conegut novetats.

Recasens reconeix que, si bé la iniciativa continua sobre la taula, «potser no va amb la mateixa agilitat que s’han anat treballant altres espais, com el nou obrador escènic del carrer de la Presó —a l’edifici del Centre Catòlic, que serà objecte de rehabilitació—». «El que teníem molt clar són les necessitats escèniques i les anem cobrint i treballant, desenvolupant aquells projectes que ens anaven assegurant major capacitat per a les arts, sobretot en el cas de la música en viu», afirma l’edil. Així mateix, comenta que «totes les peces han de trobar el seu encaix pel que fa a les prioritats de la ciutat» i que, en la transformació del Carrilet, s’ha de definir si podrien incloure’s o no usos culturals.

Parc de la Festa

El full de ruta del govern municipal indica, també, la intenció de «reformular» el Parc de la Festa. Recasens assenyala que ja s’està treballant «més enllà de l’autoritat que havia tingut de manera normal», amb l’arribada d’esdeveniments com el Reus Music Fest o el Pintor Rock. «Està tenint uns usos més intensos que fins ara; acollirà esdeveniments diferents, amb dissenys variats i majors del que havia acollit fins ara», reconeix l’edil. En aquest context, «el que s’ha d’anar veient és si cal reformular el Parc de la Festa en la línia de nou espai escènic, no només per als usos que té de manera quotidiana pel que fa al calendari de la ciutat, si cal reprendre de manera clara l’espai del parc de Sant Jordi o de quina manera ho podem fer», conclou.