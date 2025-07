El TJSC confirma els quinze anys de presó a un dels condemnats per matar un home a Reus el 2023

Els dos acusats de delicte d'assassinat per trarïdoria per matar un home a Reus el 2023, acompanyats de les seves defenses en la lectura del veredicte.ACN

La sala d'apel·lacions de la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la condemna de quinze anys de presó per un delicte d'assassinat imposada a un home que va ser declarat culpable de matar-ne un altre el setembre del 2023 a Reus, durant les festes de Misericòrdia.

En aquell crim hi va participar un altre home, que va ser condemnat a set anys de presó arran del judici celebrat el gener d'enguany amb jurat popular a l'Audiència de Tarragona. Ara, el TSJC li ha rebaixat la pena a cinc anys en considerar que com que al primer condemnat li va imposar la pena mínima -en aquell cas, quinze anys-, al segon condemnat se li ha d'aplicar el mateix criteri -cinc anys enlloc de set-.

Els fets van passar durant un concert on va produir una discussió entre diverses persones. Com a conseqüència de les lesions patides per la discussió, una d'elles va morir uns dies després. El jurat va considerar culpables els dos acusats i la magistrada va condemnar-ne un a quinze anys de presó i l'altre a set, tots dos pel delicte d'assassinat, a més d'imposar una indemnització per als familiars de la víctima, així com ordres d'allunyament i prohibició de comunicació respecte la família.