Reus ja ho té tot a punt per a la Fira de Sant Jaume 2025

Reus té a punt una nova edició de la Fira de Sant Jaume, que per primera vegada serà organitzada per l’Associació dels Amics del Cavall de les Comarques de Tarragona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Reus, i que tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 de juliol. La inauguració oficial serà el divendres, a les 20.30 h, i anirà a càrrec de l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita.

La Fira de Sant Jaume s’organitza amb l’objectiu de mantenir viva una de les tradicions més antigues de Reus i un dels certàmens firals més antics de Catalunya, que té els seus orígens en l’any 1343, quan el rei Pere III va concedir a la ciutat el dret per organitzar-la. En aquest sentit, cal destacar que la fira de Sant Jaume commemora aquest any el seu 680è aniversari, sent una de les fires més antigues de Catalunya.

La Fira ha anat consolidant un model lúdic que potencia el caràcter de «Fira de nit a Reus». En horari de tarda-vespre, de 20 a 1 h, l'edició d'aquest any presenta un programa orientat molt especialment als aficionats als cavalls i al públic familiar. Per facilitar l'accés al públic, cal recordar que l'entrada a la fira és gratuïta i que disposa d'una extensa zona d’aparcament.

Un any més, els grans protagonistes de la Fira de Sant Jaume són els cavalls, ja que en el marc d’aquest esdeveniment s’organitza la Fira del Cavall. L’altra activitat destacada dins de la fira és l’esperada cursa de portadors de sacs d'avellanes i també les passejades en poni per als més petits, una activitat que complementa el programa d’aquesta nova edició de la fira.

Un dels plats forts serà el divendres 26 i el dissabte 27 a les 00 h i el diumenge 28 a les 23 h, quan es podrà gaudir de l’espectacle eqüestre nocturn, a càrrec de la companyia Miron Bococi, el Club Hípic Tomás Santiago i el Club Hípic Castells.

27a cursa de portadors de sacs d’avellanes

Aquest és un dels actes més singulars i emblemàtics de la Fira de Sant Jaume de Reus, on els participants es carreguen un sac d’avellanes de 58 quilos a l’esquena per completar un itinerari d’uns 900 metres aproximadament. La cursa es desenvoluparà el divendres 25 a les 20.45 h en un circuit establert a prop de la fira. La cursa de portadors de sacs d’avellanes és la primera de les tres curses que es fan cada any a Reus, Riudoms i Valls, i forma part del gran premi Unió.

Més tard, a partir de les 21 h, es realitzarà l'exhibició de portadors de sacs d'avellanes, a càrrec del Club Esportiu Alba.

Cursa nocturna de Sant Jaume

El divendres 25 de juliol, a les 21.30 h, des de les piscines municipals de Reus es donarà el tret de sortida a la cursa i la caminada nocturna de Sant Jaume. Aquestes activitats estan organitzades conjuntament per Tretzesports i Reus Esport i Lleure, i la inscripció es pot fer a través de la pàgina web de tretzesports.org.

Novetats

Enguany, durant els tres dies de fira, el públic podrà gaudir d’un sopar a la fresca al recinte del Parc de la Festa. Serà a partir de les 21 h i se servirà un menú de graellada de carn a un preu de 22 €.

Amb la recuperació del Plim, la fira també ha volgut comptar amb la presència d'aquesta beguda i per la compra d'un Plim o un Masclet, es convidarà a un tast del Jaumet, una barreja de Plim i cervesa —amb alcohol o sense— que s'ha creat expressament per a la Fira de Sant Jaume.

Zona infantil

A banda de tot el seguit d’espectacles, concursos i exhibicions eqüestres, tot orientat a públic de totes les edats, la fira també organitza algunes activitats pensades especialment per al públic familiar i els visitants més joves, i compta amb una zona infantil diferenciada, on s'ubica el circuit de ponis, en què poden pujar els nens i nenes i fer una breu passejada.