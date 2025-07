El consistori crearà un conveni amb pàrquings privats per poder estacionar dins la ZBE

Entrada de l’avinguda del Doctor Vilaseca on hi ha instal·lat un dels cartells informatius sobre la zona de baixes emissions a Reus.Gerard Martí

L’Ajuntament de Reus treballa en un conveni amb pàrquings de grans superfícies comercials i privats perquè s’adhereixin a la zona de baixes emissions. D’aquesta manera, aquests aparcaments tindrien la mateixa bonificació que els pàrquings municipals i, en fer-los servir amb un vehicle amb l’accés restringit per l’ordenança, quedaria exempta de sanció.

En les setmanes vinents es preveu dur a terme una reunió amb els titulars dels aparcaments i la regidora de Seguretat i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Reus, Dolors Vázquez, explica que hi ha «molt bona predisposició» per aconseguir un acord.

Per un altre costat, Vázquez fa valdre la feina feta fins ara pel que fa a resoldre dubtes i explicar a la ciutadania els detalls i conseqüències de l’aplicació de la zona de baixes emissions que començarà la fase informativa l’1 d’octubre. A banda de les vuit sessions informatives als centres cívics de la ciutat també s’han atès un total de 368 consultes de ciutadans que s’han adreçat al consistori.

D’aquestes, 212 han estat a través d’una trucada, 90 per correus electrònics i 66 de manera presencial. «Estem oberts a qualsevol sessió informativa amb aquells col·lectius que estiguin interessats i fem un balanç positiu de la campanya feta fins ara. La gent té molts dubtes, però podran continuar visitant la ciutat de Reus amb normalitat», assegura.

Per una altra banda, la regidora de Seguretat i Convivència Ciutadana es mostra molt crítica amb la desinformació que s’ha llençat des de diversos col·lectius pel que fa al funcionament de la zona de baixes emissions. «Ha de quedar clar que els cotxes continuaran entrant, que podrem anar a comprar, que els caps de setmana no hi haurà restriccions, que hi ha un munt d’exempcions i que podrem continuar aparcant als pàrquings. Així que és un missatge de tranquil·litat per tota la ciutadania», remarca.

Entre algunes de les exempcions en les quals insisteix Dolors Vázquez són per rendes baixes o per visites mèdiques, entre altres. Per a més informació es pot visitar la pàgina web mobilitat.reus.cat/zbe.

Entitats comercials

Alhora, la regidora aprofita per respondre als dubtes mostrats des de les entitats comercials sobre la mida de la zona de baixes emissions i descarta que sigui possible que aquesta es limiti al Tomb de Ravals: «Actualment, la zona de baixes emissions és un 34% del sòl urbà residencial de Reus i la Generalitat marca un mínim d’un 25%. Amb només el Tomb de Ravals no ho complim».

A més, també comenta que l’aplicació de la zona de baixes emissions no depèn dels llindars de contaminació de l’aire, sinó que actuen com a mesura preventiva en municipis que per població estan obligats. «Lamentem aquesta situació, potser calen més sessions informatives. Ara bé, l’any 2024 se’ls va convidar a participar en unes sessions per recollir les seves aportacions i tenir-ho en compte en el moment de la redacció de l’ordenança i algunes ni es van presentar», critica.