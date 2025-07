Un projecte de Reus analitza 254 teràpies i ofereix cursos per millorar l'atenció a persones autistes

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Després de 3 anys de treball, s'ha presentat a Reus els resultats del projecte Autherapies, consistent en una plataforma digital on es pot trobar informació sobre l’evidència científica de 254 teràpies o tractaments que s'apliquen a persones amb autisme. A més, l’espai web ofereix 4 cursos diferents sobre l'autisme.

Autherapies és un projecte amb finançament europeu del programa Erasmus+, coordinat per la Fundació Villablanca, en el que també han participat l'European Platform for Rehabilitation (Bèlgica); la Medical University of Silesia (Polònia); la Fondazione Institut de Sordi di Torino ONLUS (Itàlia) i la reusenca Associació Programes Educatius Open Europe.

De cadascuna de les 254 teràpies analitzades, al web autherapies.eu es pot trobar l’explicació sobre en què consisteix cadascuna, així com si existeix o no evidència científica que sustenti els suposats beneficis del seu ús, i hi consten les referències, que es poden consultar. Cada teràpia analitzada està classificada segons si es considera que la seva efectivitat en persones amb autisme és alta, mitjana, baixa, perillosa o, directament, no recomanada.

De les 254 teràpies analitzades només unes 40 són realment efectives i estan avalades amb evidència científica.

Aquesta base de dades neix com un espai viu i obert, per d’oferir informació accessible i actualitzada sobre teràpies relacionades amb l'autisme, basades en l'evidència científica disponible.

A més de la base de dades sobre les teràpies, al web es poden realitzar 4 cursos adreçats a persones amb autisme, les seves famílies i professionals. Els cursos tracten sobre què és l'autisme; sobre què és l’evidència; sobre les teràpies amb més evidència científica per tractar l'autisme, i sobre els drets de les persones autistes i les seves famílies, i com desenvolupar-se en entorns sanitaris, segons ha explicat Marta Fernàndez, project manager d'Open Europe.

Tota la informació d’autherapies.eu està en 6 idiomes: català, castellà, anglès, francès, italià i polonès.

L'últim producte resultant del projecte ha estat un informe que recull les principals polítiques públiques europees en relació a les teràpies sobre l'autisme i la protecció de les persones amb autisme. En aquest sentit Rafael Martínez-Leal, responsable de recerca de Villablanca, ha reclamat que «s'han de fer normatives legals que protegeixin les persones amb autisme i les seves famílies»" davant publicitat i venda de productes o pràctiques que no tenen evidència científica.